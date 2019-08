Wanda Nara potrebbe essere la prossima concorrente di Ballando con le Stelle. Il ritorno dello show di Milly Carlucci è ancora lontano, ma i casting sono già partiti. La forza del talent – che l’hanno scorso è riuscito più di una volta nell’impensabile impresa di staccare lo storico competitor, Amici –è tutta nel cast. Per questo autori e produzione sono già al lavoro, soprattutto adesso che le luci sui concorrenti non si sono ancora spente dopo l’ affare Osvaldo – Kinnunen che ha provocato più di una polemica social.

Carlucci dice sì, Icardi dice no

La Carlucci sembra assolutamente intenzionata ad arruolare Wanda Nara, un personaggio che non smette mai di far parlare di sé e che catalizza sempre l’attenzione sui social.

A raccontare il retroscena è il settimanale Oggi che precisa, però, come il compagno non sia troppo d’accordo: “Maurito storce il naso per gelosia, mentre Wanda freme per partecipare”. Intanto, sembra essere fatta anche per Elisa Isoardi. Dopo la partecipazione come ballerina per una notte, lo scorso anno, sembra che la conduttrice de La Prova del Cuoco possa essere nel cast fisso quest’anno. Contrattazioni anche con Gabriella Carlucci. La sorella della padrona di casa potrebbe essere un’ospite speciale che accenderebbe nuove dinamiche.

Wanda Nara

In tv tra Italia e Argentina

Intanto la carriera di Wanda Nara continua a decollare.

Smentite le voci di una sesta gravidanza direttamente dal suo legale, la Nara si prepara ad una stagione tv tra Argentina e Italia. Pronto per lei un programma per la tv sudamericana che la vedrà in giro per il mondo. In Italia, invece, l’aspetterebbe nuovamente Tiki Taka ma si rumoreggia di una sua partecipazione anche ad Amici Vip (che però non potrebbe fare il paio con Ballando). In autunno, inoltre, l’agente e moglie di Icardi sosterrà l’esame per diventare procuratore sportivo, così come rivela il Corriere dello Sport.