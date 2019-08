Anche se la gara si è conclusa mesi fa, le eco del gossip di Ballando Con Le Stelle si fanno ancora sentire. La rottura della storica relazione tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen, due colonne del programma, ha scosso molto il pubblico di Milly Carlucci. I pettegolezzi sono poi aumentati quando la svedese ha ufficializzato la sua storia con il concorrente Dani Osvaldo e sono venute fuori voci su un presunto tradimento di Oradei con Gessica Notaro, nell’edizione precedente.

In una recente intervista rilasciata a Chi, la padrona di casa Milly, ha commentato la faccenda in modo secco e diretto. Dopotutto lei ha ricoperto un ruolo fondamentale nel corso di questa edizione, dopo aver rimproverato Oradei per la scenata di gelosia.

Una Milly distaccata

Dopo 10 anni, l’amore tra i due professionisti, Oradei e Kinnenun, è giunto al capolinea. Una fine che nasconde diversi retroscena. Interpellata sul gossip, accusata di essere stata troppo severa, quando pretese le scuse ufficiali di Stefano per la svedese, quella che parla alle pagine di Chi è una Milly distaccata e realista.

“Senza offesa, ma io non mi occupo e non mi sono mai occupata della vita privata dei ballerini” prova a chiudere la Carlucci con freddezza il discorso.

Il consiglio della Carlucci

In brevi e concise risposte Milly Carlucci si spoglia di qualsiasi responsabilità sui fatti di cuore accaduti negli ultimi anni dietro le quinte del suo programma. In particolare sulla questione che vedrebbe Oradei coinvolto in una liaison con la Notaro che risale a diverso tempo fa. È forse per questo che Milly ha quindi preteso le scuse dopo la scenata di gelosia di Stefano? La bomba su questo nuovo risvolto è esplosa qualche giorno fa. Secondo Dandolo il feeling tra la Notaro e Oradei fu taciuto, all’epoca, perché non si volle puntare i riflettori sul gossip, puntando sull’immagine della tutela nei confronti delle donne vittime di violenza.

Ma secondo indiscrezioni, molti erano a conoscenza del flirt, anche la Carlucci.

“Non me ne voglia, ma non ne so davvero nulla” ha dichiarato la Carlucci. La conduttrice però condivide il pensiero e il consiglio che ha voluto dare ai suoi ballerini professionisti: “Anche perché non sono la loro mental coach! L’unica cosa che dissi loro, ai tempi che furono, è che quando inizi a diventare un volto pubblico, il privato non ti appartiene più“.