Wanda Nara di nuovo in dolce attesa? È questa la domanda che in queste ore sta bussando alle porte del gossip più curioso. L’indiscrezione, dopo alcune foto che mostrano un pancino sospetto, sta facendo il giro del web.

Se i rumors dovessero rivelarsi fondati, allora questo per la signora Icardi sarebbe addirittura il sesto figlio. Ma cerchiamo di capire meglio come stanno realmente le cose. Una lieta notizia certamente, dopo i tanti scossoni mediatici dovuti alle accuse della cognata Ivana Icardi.

Lo scoop

A lanciare lo scoop è il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Chi insinua il dubbio su una probabile gravidanza, la sesta per la Nara già madre di 5 figli avuti in parte dall’attuale marito, in parte dall’ex Maxi Lopez, con alcuni scatti rubati.

Le immagini mostrerebbero Wanda celare sotto una lunga maglietta nera curve che lasciano pensare all’arrivo di un bimbo.

Ad avvalorare la tesi che vedrebbe la manger incinta, il fatto che l’argentina abbia di recente disdetto tutti i suoi impegni più prossimi. Probabilmente la moglie di Mauro Icardi ha bisogno di riposo e di prendersi cura di se stessa in vista del nascituro.

Una maxi famiglia

A soli 33 anni Wanda Mara è già madre di Valentino Gastòn, Costantino e Benedicto, nati dall’unione con Maxi Lopez.

Mentre dal matrimonio con Icardi sono nate Francesca e Isabella.

Proprio con la sua maxi famiglia allargata, la Nara si sta godendo le vacanze estive, documentandole con ricchi contenuti sui social network. Sempre in giro tra Polinesia Francese, Giappone e tante altre località esotiche, immersa nella natura o in vista presso siti di interesse culturale. Sulla possibile gravidanza però tutto tace: né Wanda né Mauro Icardi hanno ufficializzato l’arrivo di un nuovo bebè, almeno per il momento.