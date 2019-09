È ormai questione di settimane prima di vedere il debutto del primo grande esperimento “vip” per Amici di Maria De Filippi. La conduttrice (forse) c’è, il direttore artistico anche, presumibilmente ci sarebbe anche già il conduttore del day-time. A mancare sembrano siano essere solamente i concorrenti ma ora c’è l’ufficialità, almeno su alcuni. A lanciare la bomba è lo stesso canale ufficiale del programma su Instagram.

Amici Celebrities: la Hunziker non è più una certezza

Sarà una versione coi fiocchi quella che sta preparando a tavolino Maria De Filippi, pronta a veder cantare e ballare persone note del mondo dello spettacolo: attori, cantanti, modelli e chi più ne ha più ne metta.

In queste settimane abbiamo tanto parlato di ipotesi e finalmente lo staff ha deciso, almeno in parte, di rompere il silenzio lasciando trapelare qualche definitiva conferma.

Partiamo dalla conduttrice: non avrebbe dovuto essere, fino a prova contraria, Maria De Filippi ma Michelle Hunziker. Ma sarà davvero la svizzera a tenere le fila dello spettacolo? C’è da dire infatti che proprio in questi momenti sembra non si debba parlar ad alta voce circa il timone del programma: che qualcosa si sia muovendo in casa Mediaset e la Hunziker, dopo settimane di conferme, potrebbe non essere più una certezza ma anzi un grande punto di domanda.

Le grandi conferme: Giuliano Peparini

Super confermato invece Giuliano Peparini come direttore artistico: il visionario renderà unica e coinvolgente l’atmosfera di quella che sarà la prima, e speriamo fortunata, edizione di Amici Celebrities. Un nome rinnovato che non ricalca la più consueta formula nome della trasmissione+vip. Pare non ci siano nemmeno troppi dubbi su Andrea Damante che potrebbe condurre il day-time del programma.

Confermati 4 concorrenti: 2 new entry da urlo

E i concorrenti? No, nessuna novità su Pamela Prati: l’ex ballerina de Il Bagaglino sembra essere ancora contesa tra Amici Celebrities e Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Nel filmato caricato però sul canale ufficiale del programma su Instagram si vedono i volti di 4 persone che sembrano già aver fatto il proprio ingresso tra le stanze della scuola mettendosi già alla prova di fronte al microfono. Si tratta di Joe Bastianich (nome già avanzato nelle scorse settimane) e di Laura Torrisi, ad esempio, a cui si aggiungono 2 new entry sulle quali ancora non si era discusso: Ciro Ferrara ed Emanuele Filiberto. A giudicarli invece sembra ci sarà quasi sicuramente Platinette che avrebbe abbandonato la Rai per una poltroncina comoda nell’Olimpo della De Filippi. Trapeleranno news prima della messa in onda prevista in autunno? Ovviamente sì.