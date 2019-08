Manca circa un mese al debutto di Amici Vip e le informazioni sul nuovo talent show targato Fascino si fanno ogni giorno più interessanti. Abbiamo scoperto che Michelle Hunziker condurrà la trasmissione solo dalla seconda puntata, che il nome di Andrea Damante è stato fatto per la conduzione del day time e che Wanda Nara si era candidata senza successo. Adesso, invece, comincia a prendere forma il cast e ai nomi circolati negli scorsi giorni se n’è aggiunto uno (ancora in via di definizione) piuttosto interessante.

Imparato risponde a chi gli chiede di Amici Vip

Il cast di Amici Vip sarà composto da volti noti dello spettacolo che sono in grado di cantare o ballare.

A quanto pare – anche se il regolamento non è ancora stato ufficializzato – i concorrenti dovranno cimentarsi anche nell’altra disciplina in cui non sono competenti, un po’ come avveniva con Amici nei primi anni. I nomi del cast che appaiono ad oggi certi sono quelli di Joe Bastianich, Laura Torrisi e Pamela Camassa (quest’ultima compagna storica di Filippo Bisciglia di Temptation Island, sempre prodotto da Fascino). A loro potrebbe aggiungersi Cristian Imparato, il cantante lanciato da Io Canto divenuto ormai a tutti gli effetti una creatura dursiana, tra reality e ospitate nel salotto di Barbarella.

A far intendere che ci siano stati dei contatti tra lui e la produzione è stato lo stesso Imparato che a una storia di una fan che gli chiedeva se avrebbe preso parte ad Amici Vip ha risposto con un possibilista “chi lo sa”.

Amici Vip Cristian Imparato risponde su Instagram

Gli altri nomi

Nel frattempo sappiamo per certo – perché dichiarato da Betty Soldati (ufficio stampa della De Filippi) – che nessuno degli altri nomi circolati per Amici Vip può dirsi attendibile. Non ci saranno quindi Paolo Conticini, Gianni Sperti e Marco Carta.

Ci saranno, invece, Giuliano Peparini e Mauro Coruzzi: entrambi faranno parte del team giuria/professori che, per l’edizione Vip, sarà completamente rinnovato.