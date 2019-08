Continuano ad arrivare novità e nomi dal fronte Amici di Maria De Filippi versione Vip. A dire il vero di certezze ce ne sono già tante a partire dalla conduttrice: sebbene Maria De Filippi sarà sicuramente presente nel corso della prima puntata, il timone verrà poi lasciato interamente all’abile Michelle Hunziker, scelta direttamente da Queen Mary. Tanti anche i nomi dei partecipanti quasi sicuramente certi come Marco Carta, Gianni Sperti e infine, un’ulteriore conferma che ha il sapore del successo: Giuliano Peparini.

Amici Vip: è quasi tutto pronto

A lanciare lo “scoop” che riguarda ancora una volta Amici di Maria De Filippi Vip è il settimanale Chi.

Si delinea sempre più il cast del talent caro a Mediaset, tra i più amati e seguiti dagli italiani. Qualche conferma, tuttavia, come sottolineavamo, c’era già. Oltre alla Hunziker, confermatissima al timone dello show, è sorto dalle tenebre qualche nome circa i partecipanti, gli “allievi vip” del format.

Pare infatti che potrebbe arrivare sul palco per esibirsi l’attrice italiana Laura Torrisi in compagnia di Pamela Camassa. Numerosi anche gli “ex” non vip che potrebbero fare plateale ritorno nella scuola del talento firmata Maria De Filippi. Si vocifera siano già pronti a tornare i freschi uscenti: Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione, in compagnia di Giordana Angi, sua rivale nella finale.

Anche Giuliano Peparini ci sarà: un doppio ruolo per lui?

A questi si aggiungerebbero anche gli ex Annalisa Scarrone, ormai cantante italiana dalla fama consolidata nonché Irama. Ma non mancano anche i nomi più grandi come quelli di Gianni Sperti e Joe Bastianich. Un ruolo sembra esserci anche per Platinette che non parteciperà come concorrente ma come “giudice”. Intanto, arriva un’altra (l’ennesima forse e anche un po’ aspettata) conferma che riguarda il direttore artistico.

Con grande felicità del pubblico, tornerà sulla scena Giuliano Peparini: un direttore artistico visionario capace di ricreare mondi magici, scenari incantanti attraverso una precisione e un estro conosciuto in tutto il mondo.

Ma non finisce qui: sempre secondo Chi, Peparini potrebbe essere sia l’ideatore che il giurato: una poltrona col suo nome potrebbe essere tenuta in caldo proprio in giuria.

*immagine in alto: Giuliano Peparini. Fonte/Instagram Giuliano Peparini (dimensioni modificate)