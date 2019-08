Non c’è da temere, nonostante i titoloni, sarà Michelle Hunziker a condurre la prima edizione deluxe del talent show più seguito di Mediaset, Amici Vip. Come già si vociferava da tempo, sarà la svizzera a tenere in mano i fili dello spettacolo e non è detto che tra le partecipanti non ci sia proprio sua figlia, Aurora Ramazzotti. Intanto vengono a galla altarini più piccanti come l’esclusione di Wanda Nara: il settimanale Chi però, sembra svelare un retroscena finora omesso.

Amici Vip, confermata la Hunziker al comando

Iniziano ad essere davvero numerosi i nomi dei papabili concorrenti della prossima edizione di Amici vip, una vera novità per Mediaset che metterà alla prova il talent trasformandolo nella sua versione deluxe, come molti dei programmi più consolidati.

Maria De Filippi, che si vociferava potesse prevalere sulle prime voci che volevano la Hunziker conduttrice, avrà sicuramente un ruolo nel suo format ma lascerà che sia l’amica a condurlo interamente, un ottimo banco di prova.

Un cast ancora in divenire

É ancora troppo presto per parlare di cast fatto e finito. Ogni giorno sembra possibile aggiungere o togliere un nome alla lista di papabili concorrenti, tutti potenziali ballerini e cantanti anche se sembra che qualcuno abbia già accettato in toto.

Tra questi si annovera ad esempio il giudice di Masterchef, Joe Bastianich anche se ancora non è chiaro quale sarà il suo ruolo all’interno del talent. Possibile parlare di certezza anche per Gianni Sperti e Marco Carta, che Amici lo conosce benissimo. Quello però che è davvero, davvero sicuro è che Wanda Nara, l’aitante moglie di Mauro Icardi, non ci sarà. La showgirl che ancora non è dato sapere se parteciperà invece a Ballando con le Stelle, sembra essere stata esclusa ma non da partecipante.

Wanda Nara prova a soffiare il posto alla Hunziker?

Il settimanale Chi ha infatti rivelato che stando a voci di corridoio interne a Mediaset, Wanda Nara non si sarebbe infatti proposta come concorrente per poi essere rifiutata, bensì come conduttrice.

Insomma, la Nara avrebbe tanto voluto sottrarre lo scettro del potere a Michelle Hunziker ma sembra che la sua carriera sia stata stroncata.

*immagine in alto: Wanda Nara. Fonte/Instagram Wanda Nara (dimensioni modificate)