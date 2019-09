Il 9 settembre inizierà la prima edizione di Temptation Island Vip su Canale 5. Per contrastare il programma condotto da Alessia Marcuzzi, Rai 1 ha deciso di calare in campo le repliche de Il Commissario Montalbano,sfidando anche Amici Celebrities.

Montalbano coem antidoto a Mediaset

Una mossa inaspettata quella di Rai 1. L’ammiraglia di Viale Mazzini ha deciso di tirar fuori l’artiglieria pesante per poter sfidare due programmi molto attesi della prossima stagione televisiva: Temptation Island Vip e Amici Celebrities. Il reality sui sentimenti inizierà il 9 settembre e proprio in quella data su Rai 1 riprenderanno le repliche de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti.

Questo ciclo si concluderà il 28 ottobre e porterà la serie tv campione d’ascolti a sfidare anche il talent Amici Celebrities, con la conduzione di Maria De Filippi e Michelle Hunziker.

Una scelta inaspettata

La scelta di Rai 1 giunge a sorpresa, anche perché pur essendo due programmi importanti, non è assolutamente detto che Temptation Island Vip e Amici Celebrities sbanchino l’auditel. Basti pensare che l’ultima puntata del reality, lo scorso anno condotta da Simona Ventura, fu seguita da 4 milioni di telespettatori. Ascolti buoni, ma che Rai 1 riesce a collezionare quasi con ogni fiction. Questi dati sono ben lontani dagli oltre 10 milioni di telespettatori che si sintonizzano, ogni volta, sulle puntate del commissario interpretato da Zingaretti.

Il ritorno di Montalbano dopo la morte di Camilleri e Sironi

Tuttavia, c’è da dire che quest’anno Il Commissario Montalbano avrà un sapore diverso. Infatti, il ciclo di repliche sarà il primo dopo la morte di due personalità che hanno contribuito al successo della fiction: il creatore Andrea Camilleri e il regista Alberto Sironi. Non è ancora chiaro se dopo il ciclo di repliche, verranno trasmessi i nuovi film tv girati questa estate. E, inoltre, non è da escludere che Temptation Island Vip e Amici Celebrities possano “fuggire” da Montalbano.

Già in passato, infatti, Mediaset fu costretta a cambiare la messa in onda dei suoi programmi per evitare delle emorragie di ascolti.