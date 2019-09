Volano “parole grosse” a Vieni da me, il programma del pomeriggio di Raiuno condotto da Caterina Balivo, l’ex modella 39enne originaria di Napoli. È in corso la seconda edizione della trasmissione, e la puntata del 23 settembre ha visto la partecipazione di Ilaria Spada, nota attrice e danzatrice, legata da uno stretto rapporto di amicizia con la stessa conduttrice. I toni erano dunque molto scherzosi e durante l’intervista, Caterina ha chiesto quanti anni avesse il figlio di Ilaria, che è in realtà un bambino di appena due mesi. L’attrice ironica ha replicato: “Caterina, sei una vergogna! Sono la madrina di tuo figlio…”.

Frecciatine tra amiche: “Disgraziata“

Ilaria Spada per tutta l’intervista ha continuato scherzosamente ad apostrofare Caterina: “Sei una disgraziata!”. La padrona di casa, che aveva intervistato poco prima Claudio Lippi, ha confessato: “Oggi prendo solo insulti: prima Lippi, adesso tu”. Ma Caterina non è rimasta con le mani in mano, rispondendo per le rime e punzecchiando l’amica e collega: “Hai trovato difficoltà a fare l’amante di Enrico Brignano?”. La conduttrice si riferisce al fatto che Ilaria ha recitato nella pellicola Tutta un’altra vita (nelle sale in queste settimane), interpretando la parte di Lola, la fiamma del protagonista Gianni, tassista romano il cui ruolo è stato affidato proprio a Brignano.

“Sei troppo di parte”

Durante il programma è stato poi trasmesso un filmato composto da spezzoni di varie parti interpretate dall’attrice.

Ilaria Spada ha infatti recitato al cinema in pellicole come Scusa ma ti chiamo amore e Se Dio vuole, mentre per il piccolo schermo è apparsa in varie trasmissioni, tra cui Camera Caffè e Don Matteo. I toni, in conclusione, sono diventati più “concilianti”, e la conduttrice ha elogiato la bravura di Ilaria. Ma l’attrice non rinuncia alla vena ironica, e pensando alla loro amicizia dichiara: “Sei troppo di parte”.