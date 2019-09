La 19esima edizione de La prova del cuoco ha visto un nuovo protagonista. Accanto alla conduttrice Elisa Isoardi, è comparso Claudio Lippi, che con la sua ironia sta già conquistando il cuore degli telespettatori. Ma non solo.

Lippi e Isoardi presto in Tribunale?

Tra i due conduttori si è instaurato, in pochissimo tempo, un feeling tale da non far mancare mai un battibecco o una battutina. In effetti, durante la puntata di giovedì 19 settembre, la coppia è stata protagonista di uno dei suoi soliti teatrini.

Nel bel mezzo della trasmissione, Elisa Isoardi ha prontamente ammonito Claudia Lippi di non portarsi via le buste della spesa destinate ai concorrenti.

Questo perché, come la stessa presentatrice cuneese aveva fatto notare, Lippi è solito “usufruire” del cibo sia prima sia dopo la preparazione dei menù, rifugiandosi dietro le quinte.

Il 74enne, tuttavia, non si è lasciato sfuggire l’attacco e le ha risposto: “Ti querelo. Giuro che oggi la querelo”.

La stima reciproca

La padrona di casa ha, però, colto immediatamente l’ironia e ci ha riso su, insieme al pubblico. D’altronde, lei stessa ha più volte affermato la stima che prova nei confronti di Lippi. Stima che, comunque, risulta essere reciproca.

In un’ultima intervista rilasciata per il settimanale Lei, il conduttore milanese non solo ha apprezzato le doti lavorative della collega, ma ha anche aggiunto: “Si è sentita il peso del confronto con la Clerici e credo sia stata anche brava a superare questo scoglio”.

“È disordinata, caciarona”

Riferendosi, invece, alla ex padrona di casa, Antonella Clerici, ha sostenuto: “È davvero la donna della porta accanto: disordinata, caciarona. Ha tutti i pregi e difetti della persona comune”. Pertanto, ha riferito come proprio queste sue caratteristiche siano state in grado di darle tanto successo, nonché una profonda ammirazione da parte dei suoi telespettatori.

In aggiunta, anche Elisa Isoardi ha voluto spendere delle ottime parole nei confronti di colei che le ha passato il testimone.

Sebbene ci fossero stati degli screzi nel passato, ha detto: “Io e Antonella abbiamo un bellissimo rapporto. Tutti quei misunderstanding ormai appartengono al passato. C’è dialogo, ci sentiamo e ci confrontiamo. Lei è consulente del programma ancora per un anno e io la ritengono un’importante maestra”.

Pioggia di complimenti anche per la Balivo

Ciononostante, sembra che in questo periodo Claudio Lippi stia elargendo moltissimi complimenti anche ad altri colleghi. Ne è un esempio Caterina Balivo, alla quale ha rivelato che, come Maurizio Costanzo, lei ha la capacità di tirare fuori dichiarazioni importanti dai suoi ospiti.

In effetti, durante la trasmissione Vieni da me, il conduttore è stato invitato come ospite per la rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv“.

La Balivo è riuscita a sorprenderlo e farlo emozionare così tanto, grazie a un particolare videomessaggio da parte della moglie Kerima. Nonostante le lacrime, Lippi non è stato privo della sua ironia: “Questo potevi evitarlo, perchè ho 4 bypass e me ne salta uno. [Caterina] questa me la paghi“.