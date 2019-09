Continua a cavalcare l’onda emotiva Storie Italiane, il morning show di Rai 1, campione d’ascolti, condotto da Eleonora Daniele. Nella puntata di oggi, a raccontarsi, è stata Manila Nazzaro, ex Miss Italia, conduttrice Rai e oggi voce di Radio Zeta. La conduttrice si è più volte commossa ricordando la malattia e la fine del suo matrimonio e ha poi svelato i dettagli del nuovo amore di fronte a un Eleonora Daniele che, onore al merito, ha ormai imparato a praticare l’arte dell’empatia televisiva, nonostante l’austerità che ha nel tempo contraddistinto la sua conduzione.

La separazione e la malattia

La Nazzaro, ricordando la fine del matrimonio con Francesco Cozza, ex calciatore, parla di un vero e proprio “lutto”.

“Ci credevo fortemente, anche dopo la separazione, ma da parte del mio ex c’erano fondamenta diverse dalle mie”. Nessun tradimento, nonostante le corna siano ormai un gancio mediatico non indifferente (citofonare Giulia De Lellis), anche se per la Nazzaro “I tradimenti possono essere di più generi e tipi”. La Nazzaro confessa: “È stato tradito il desiderio di stare insieme. Ero rimasta sola con due bambini e mi sono trovata ad essere contemporaneamente madre e padre. In quel momento ho metabolizzato che era finita”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la malattia alla tiroide che l’ha colpita e per cui si è sottoposta a un intervento: “Non mi è stato vicino neppure durante la malattia: in quel contesto è stato un po’ egoista.

Solo i miei genitori mi sono stati vicini…”. Il post operatorio è stato difficile con la conduttrice che racconta di essere stata afona a lungo e di essersi ritrovata con una nuova voce che non riconosceva, ma la separazione è stata – probabilmente – anche peggio.

Manila Nazzaro intervista a Storie Italiane

Il nuovo amore

Nonostante non sia ancora divorziata, Manila Nazzaro racconta che il nuovo compagno sarebbe pronto anche a sposarla.

Il nuovo amore Lorenzo Caruso, anche in questo caso un ex calciatore, “ha tante cose rispetto a quello che c’è stato intorno a me finora. È paziente, attento e vuole molto bene anche ai miei figli, Manila è un pacchetto a tre. Lui non ha figli suoi, ma sarebbe un papà fantastico”. E all’ipotesi matrimonio la Nazzaro non chiude la porta: “Potrebbe arrivare qualsiasi cosa. Io credo che quando la vita ci dà una seconda possibilità abbiamo la responsabilità di provarci ancora di più rispetto alla prima volta”.