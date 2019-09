Monica Bellucci si presenta alla settimana della moda milanese con un cambio di look che sorprende gli ammiratori: il suo nuovo taglio di capelli, un caschetto, sfoggiato insieme ad una camicetta trasparente, ha già raccolto ampio consenso sui social.

Il nuovo taglio in occasione della settimana della moda

La Milano Fashion Week ha, come al solito, fatto parlare di sé e non solo riviste di moda, ma anche quelle di gossip. Il caso più clamoroso di quest’anno è forse il look inconsueto che Monica Bellucci ha presentato nella giornata di ieri.

L’attrice riconosciuta a livello internazionale era una delle ospiti più attese della sfilata di Dolce & Gabbana per la primavera estate 2020.

Per l’occasione la Bellucci ha sfoggiato un nuovo taglio: un bob (o caschetto) ad altezza mento. A completare il look un completo giacca e pantalone bianco, con una camicetta nera trasparente e occhiali scuri.

Il post dell’attrice su Instagram ha già ricevuto quasi 90mila likes e centinaia di commenti di apprezzamento. Che il nuovo look voglia segnare un nuovo capitolo della propria vita dopo la fine della relazione con lo scenografo Nicolas Lefebvre?

Le dive presenti alle sfilate dei marchi più importanti

L’attrice non è però stata l’unica ad aver attirato l’attenzione del pubblico e dei social durante la settimana della moda milanese.

Jennifer Lopez, un nome su tutti, ha sfilato sulla passerella di Versace, con il celebre “jungle dress” che presentò al red carpet dei Grammy nel 2000. A distanza di quasi 20 anni da quella sera, la cantante sfoggia un fisico scolpito all’età di 50 anni.

Altri grandi nomi presenti alla Fashion Week sono stati quelli di Margherita Buy e Kasia Smutniak presenti alla sfilata del marchio Armani, mentre Sofia Vergara, star della serie Modern Family, era spettatrice insieme alla Bellucci della sfilata “Sicilian jungle” di Dolce & Gabbana, dove ha indossato un abito a stampe floreali.