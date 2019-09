Crisi di coppia, pianti dirompenti, decisioni risolutive: la terza puntata di Temptation Island Vip sta entrando nel vivo. Dopo l’abbandono del programma da parte di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, usciti separati, a focalizzare l’attenzione dei telespettatori questa volta è la coppia composta da Pago e Serena Enardu. Anche in questo caso tira aria di crisi.

Serena Enardu tra lacrime e incertezze

Fra le situazioni di coppia di questa edizione di Temptation Island Vip quella più compromessa sembra essere quella composta dal cantautore Pago e l’ex tronista Serena Enardu. La ragazza non è convinta del rapporto che ha con il fidanzato, considerato a detta sua troppo abitudinario: questi pensieri la portano ad un pianto dirompente.

Il suo sfogo si riassume in poche frasi, ma piuttosto eloquenti: “Mi dispiace pensare a lui che sta male. Io al pensiero che dobbiamo chiudere e che lui stia male mi fa malissimo. Non voglio far precipitare tutto ma lo metto in conto. Sono una persona che ha bisogno di dare una nota di colore ad ogni giornata. Lui lo vedo quando è fuori con altri, è un’altra persona, è divertente, è ironico. Con me no. Ed è come se si fosse rotto qualcosa: io voglio aggiustarlo a tutti i costi ma non si può“.

“Vai via di qua, dovresti avere il coraggio“

L’ex tronista di Uomini e donne, dubbiosa sul futuro della sua relazione con Pago, ha più volte trovato nel single Alessandro una persona con cui confidarsi ed approfondire una conoscenza. Una conoscenza che sembra però essere sfociata in un vero e proprio interesse, come testimoniano le amare considerazioni del cantautore al falò dei fidanzati: “Vorrei capire cosa pensa, però mi dà proprio fastidio vedere lei con uno che non so chi è“. I video che il cantautore ha visionato al falò gli danno ulteriore conferma del momento di incertezza di Serena: “Uno può essere l’uomo che più dà fiducia alla sua compagna, ma vedendo questo non so davvero cosa sia successo in questi 6 anni di relazione.

Io dico, ti puoi anche innamorare di un’altra persona, però allora vattene. Vai via di qua, dovresti avere il coraggio di andare via di qua perché sai che dall’altra parte c’è il tuo fidanzato“.

“Merita di essere felice, con me non lo è“

Ma anche per Serena Enardu i momenti di crisi sono all’ordine del giorno. Al falò delle fidanzate la fidanzata ammette di attraversare un periodo poco felice: “Sono in una fase di totale confusione. Il primo periodo l’ho vissuto con spensieratezza, poi c’è stato un momento di vera introspezione sul rapporto con Pago e ogni volta scaccio il pensiero. Mi rendo conto che ci sono momenti in cui non voglio affrontare alcune cose“. Ma, dopo aver visionato le immagini del fidanzato e le considerazioni che ha espresso sul loro rapporto di coppia, la ragazza scoppia in lacrime: “Leggo nelle sue parole un Pago che non mi conosce, ha detto cose che per me sono fuori da ogni logica. Dice che non sono soddisfatta, ma potrei mai essere gelosa e invidiosa di lui? Io lo stimo. Noi non ci capiamo, abbiamo un problema ed è così da molto tempo“. Lo sfogo si chiude con un’amara considerazione, un tentativo di interfacciarsi con una verità ben più cruda di quanto previsto: “Alla fine quando dice che non stiamo bene insieme ha ragione, non ci incontriamo. Lui merita di essere così felice, e con me non lo è“.