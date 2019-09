Tempo fa Maurizio Costanzo aveva raccontato di quell’incontro che gli ha cambiato la vita. Nel 1989 ha conosciuto Maria De Filippi e da allora non si sono più separati. È grazie a lei se oggi ha imparato a staccare dal lavoro e a prendersi delle pause, ad avere una vita più regolare e più rilassata. Grazie a sua moglie è riuscito anche a dimagrire, perdendo 6 kg.

Maurizio Costanzo e la “dipendenza” dal lavoro

Maurizio Costanzo, in un’intervista concessa al settimanale DiPiù Tv, si è lasciato andare a confessioni sulla sua grande storia d’amore con Maria De Filippi. Prima di incontrare la sua attuale moglie, il giornalista era “dipendente” dal proprio lavoro, ha rivelato: “Vent’anni fa non riuscivo a staccare dal lavoro“.

Tanto che quando Maria l’ha conosciuto lo considerava “bulimico” (inteso come affamato di lavoro). Costanzo ha aggiunto: “Lavoravo sette giorni su sette, agosto compreso“. La conduttrice a un certo punto ha deciso di portarlo nella loro casa all’Argentario per due mesi per farlo disintossicare. Così, grazie a lei, Maurizio Costanzo ha trovato un equilibrio.

Le vacanze con Maria De Filippi

Con la moglie ha conosciuto anche il concetto di relax, oltre che quello di amore profondo. In un’intervista uscita un mese fa su Chi, si leggono le parole di Maurizio Costanzo a proposito delle vacanze: “È grazie a lei se ho scoperto il concetto di relax.

Prima di incontrarla, solo a sentir parlare di vacanze fuggivo via“. Ha continuato: “Oggi, invece, ho iniziato ad apprezzarle. Certo, mi annoio quanto basta, ma alla pausa estiva non rinuncio più“. E, adesso, terminate le vacanze, il giornalista si dedicherà ai 3 programmi che condurrà: S’è fatta notte, in seconda serata su Rai1, Maurizio Costanzo Show e L’Intervista, su Canale 5.

La dieta che l’ha fatto dimagrire

Nell’ultimo anno, Maurizio Costanzo si è dedicato anche alla sua personale battaglia contro la bilancia.

È riuscito a perdere ben 6 kg, anche per la gioia di sua moglie, riducendo i carboidrati e rinunciando ai dolci. A tal proposito ha rivelato: “Mi sento in forma. Certo, ho dovuto ridurre i carboidrati e rinunciare ai dolci, che erano la mia passione“. Ha aggiunto: “Ma alla mia età non si può stare appesi ai peccati di gola. Il cuore ringrazia e i nipotini sono contenti di vedermi più magro“. La sua giornata tipo consiste nello svegliarsi presto la mattina, leggere i quotidiani e lavorare fino alle 18. Poi torna a casa e attende Maria e il figlio Gabriele per cenare, e, infine, prima di andare a letto legge un libro per tenere la mente allenata. Così è riuscito anche a trovare un suo equilibrio: “Ho trovato il mio equilibrio esistenziale tra lavoro, svago e famiglia“.

Immagine in evidenza: Maurizio Costanzo. Fonte: Maurizio Costanzo/Facebook