Mauro Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Era sta già in ospedale a Montebelluna per un taglio a un dito ma adesso non sta bene, ha bisogno di supporto psicologico. È stato lo stesso Marin a farlo sapere.

Mauro Marin ricoverato in psichiatria

Il vincitore del GF 10, Mauro Marin, è stato ricoverato nei giorni scorsi all’ospedale di Montebelluna, in provincia di Treviso. È stato proprio il macellaio di Castelfranco Veneto a rendere nota la notizia del suo ricovero nel reparto di psichiatria. Su La Tribuna di Treviso si leggono innanzitutto le sue parole disperate: “Sto male e mi serve aiuto“.

Poi ha voluto anche ringraziare i medici che si sono presi cura di lui: “Grazie ai medici, chi ha problemi come me non si vergogni a farsi visitare“.

La vicenda anche a Pomeriggio 5

Anche Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, ha parlato di quanto accaduto. Dal servizio mandato in onda ieri, 23 settembre, si apprende che Mauro Marin è stato ricoverato per una settimana nel reparto di psichiatria. Il vincitore del GF “ha deciso di curarsi per guarire da una forte depressione che da anni lo fa soffrire“. L’anno scorso Mauro Marin proprio nel salotto della trasmissione della D’Urso aveva perso le staffe.

Il motivo era lo stesso che adesso l’avrebbe portato al crollo psicologico: l’abbandono da parte dell’ex compagna Jessica, incinta del loro bambino.

La lontananza dal figlio e dalla compagna

La lontananza dalla compagna e il fatto di non aver mai potuto vedere e conoscere il figlio Brando sarebbero stati motivo di forte stress per Marin. A questo si sommerebbe un altro duro colpo: il 16 settembre avrebbe dovuto incontrare per la prima volta suo figlio ma l’udienza è stata rinviata. Al piccolo Brando, Mauro ha dedicato alcune parole mandate in onda a Pomeriggio 5: “Sappi che papà ti vuole bene, te ne ha sempre voluto“.

E ancora: “È una persona che vuole lottare per te“. Da qui, la decisione di farsi curare, che il macellaio veneto avrebbe maturato anche a seguito di un ricovero risalente ai primi giorni di settembre per un incidente domestico.

Immagine in evidenza: Mauro Marin. Fonte: Pomeriggio 5/Mediaset Play