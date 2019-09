C’è del giallo, e si spera che possa presto non esserci più, anche in quel di Propaganda Live. Da tempo infatti, mesi, sembra che nemmeno la produzione di La7 abbia idea di che fine abbia fatto il noto Mirko Matteucci, il tassista-opinionista caro al pubblico. Prima lo sconcerto iniziale al debutto della nuova stagione del programma a cui Mirko Matteucci non ha presenziato, poi i numerosi appelli dei telespettatori. Uno scherzo? Forse, anche se a giudicare dall’apprensione si inizia a pensare che potrebbe non trattarsi di un gioco.

Mirko Matteucci, nessuna traccia fuori e dentro Propaganda Live

Un silenzio assordante quello di Mirko Matteucci di cui da mesi non sembrano esserci notizie.

Il pubblico di Propaganda Live, uno dei programmi cardine di La7 condotto da Diego Bianchi, ha notato fin dalla prima puntata l’assenza di un personaggio particolarmente amato quale è il “tassista-opinionista”, Mirko Matteucci. Un volto apprezzato per la sua autenticità e la sua ironia che però sembra latitare e non solo a La7. Anche sui social, fanno notare molti spettatori, Matteucci sembra del tutto sparito dalla scena. L’ultimo commento sul suo profilo Twitter risale infatti al 27 maggio scorso, l’ultimo post Facebook invece al 17 luglio.

L’appello del pubblico: “Mirko dove sei?

“

Dapprima lo scontento generale per l’assenza di Matteucci, poi le ricerche via social e il sospetto che dietro alla sua scomparsa ci sia qualcosa in più. Il Messaggero, entrato in contatto con La7, apre uno spiraglio su una questione che non sembra più essere puramente mediatica. Anche la produzione di La7 avrebbe infatti confermato di non essere al corrente di dove si trovi Matteucci, del tutto irreperibile e non solo dagli schermi. Appena 1 settimana fa hanno iniziato ad apparire i primi messaggi sulla pagina di Matteucci da parte di numerosi spettatori che hanno iniziato a domandargli dove si trovi: “Mirko dove sei?

“; “Mirko torna, le nostre case aspettano te“; “Dove sei? Ci manchi…“; “Mirko senza di te non trovo la mia pace interiore. Torna ‘sta propaganda aspetta te“; e ancora “Perché non sei più a Propaganda Live? Ci contavo“; “Mirko fai quel che vuoi, basta che sappiamo che stai bene“; “Mirko stai a scherzà, vero?“.