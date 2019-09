Prosegue il viaggio delle coppie a Temptation Island Vip 2. Dopo i grandi scombussolamenti di questa sera, è tempo ora di occuparsi di una delle coppie più amate, quella composta da Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano Macchi. Anche per i due i problemi di coppia sono evidenti e la conduttrice radiofonica viene convocata nel Pinnettu per visionare le immagini del compagno nel villaggio dei fidanzati.

Le sofferenze di Anna Pettinelli

All’interno del Pinnettu Anna Pettinelli ha modo di osservare il comportamento del fidanzato e del suo atteggiamento di complicità nei confronti della single Cecilia. Fra i due si è instaurato un grande feeling e la conduttrice esprime tutta la sua amarezza: “Il mio fidanzato si diverte molto, è questo il succo della faccenda.

Voglio il falò adesso, non voglio aspettare. C’è disparità su come sto io e come sta lui. Io non ho fatto le cose che ha fatto lui: sul piatto della bilancia c’è disparità. Lui non si rende conto, egoisticamente si è molto divertito. Ma uno si può divertire senza provocare niente, ovvero facendo attenzione all’altro“.

“Guarda Cecilia come guarda me“

Ma è al falò delle fidanzate che la Pettinelli esplode tutta la sua rabbia. Mentre visiona le immagini del fidanzato che canta insieme alla single Cecilia, la conduttrice televisiva e radiofonica non resiste e scaraventa a terra le cuffie con cui stava ascoltando il video:”Si è dimenticato che sto da questa parte e ciò che dà fastidio ad una donna.

Io sono qua perché siamo entrati con la promessa che avremmo sfatato Temptation Island perché ci amavamo e perché eravamo una coppia forte. Mi devo salvare, ma il mio cuore si indurisce. Lui guarda Cecilia come guarda me, lo riconosco. Credo che lui o si sia rimbambito o non gli arriva il fatto che certe cose ad una donna non piacciono“.

Furibonda e delusa

Al rientro nel villaggio Anna Pettinelli continua a vedere rosso, è più furiosa che mai. Nonostante il tentativo delle sue compagne di viaggio di calmarla, per la conduttrice l’atteggiamento del fidanzato Stefano è imperdonabile: “Quando vedono una donna fanno i cretini. Com’è possibile che ha passato tutta la vacanza con questa? Com’è che non capisce che non ha mai visto un c***o di me nei video? Nel villaggio s’è fatto un’altra fidanzata. Io qua dentro non me lo sono fatto il fidanzato, perché un fidanzato ce l’ho fuori“.