Malati di Alzheimer, Parkinson e insonnia usati come “cavie” per test di farmaci illegali: è accaduto in Francia, dove in questi giorni sta esplodendo un caso sanitario forse senza precedenti.

Tutto accadeva a Poitiers, nell’Abbazia Sain-Croix gestita da suore note in tutta la Francia per la loro produzione di ostie.

Cerotti alla valentonina mai autorizzati

I malati venivano invitati a passare una notte in loco e durante il soggiorno veniva loro applicato un cerotto contenente molecole di valentonina, che sembra essere un derivato della melatonina. Dopo aver passato la notte nell’abbazia, le “cavie” tornavano a casa.

Il caso è venuto alla luce nel momento in cui la sperimentazione è stata bloccata dall’Ansm, l’Agenzia Nazionale della Sicurezza dei medicinali francese.

Sembra che i sospetti siano iniziati nel momento in cui è stata fatta un’ispezione nel laboratorio di analisi in cui veniva portato il sangue delle perone sottoposte al test.

A quanto pare l’esperimento non era assolutamente autorizzato ed era quindi illegale.

Altri aspetti stanno adesso preoccupando il ministero della Salute: ad esempio, il fatto che ai pazienti venisse fatto intendere che fosse meglio non informare i famigliari che stavano conducendo i test. Oltretutto, pare che venissero invitati a sospendere le cure tradizionali, il che potrebbe essere particolarmente grave soprattutto nel caso del Parkinson.

il Fondo Josefa e Henri Joyeux

Dietro a tutto ciò ci sarebbe stato il Fondo Josefa, associazione che ha come vice presidente il medico e professore Henri Joyeux. Noto in Francia per le sue idee conservatrici, è stato in passato sostenitore di movimenti no-vax, antiabortisti e contro le adozioni gay.

Nel sito del Fondo Josefa leggiamo, a proposito del metodo di cura nei confronti dell’Alzheimer: “Dal momento in cui viene diagnosticata la malattia occorre fermare la sua progressione con la somministrazione di melatonina, la sera prima di dormire: e fornire, per via transdermica, della valentonina e del 6-metossico-harmalan, con un rapporto di dosi tali da fornire all’organismo 400 microgrammi di VLT e 100 microgrammi di 6-MH in un periodo di 8 ore”.

Le suore che gestiscono l’abbazia, a quanto pare, non erano al corrente di ciò che accadeva e sono state travolte dallo scandalo.

