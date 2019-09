Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti di nuovo insieme, ma solo in occasione della festa di compleanno della figlia Mia. Il grande party, organizzato in un cinema allestito per l’occasione, ha visto presenti oltre che ad amici anche molti vip. La conduttrice però, all’indomani dal mega party esclusivo, viene attaccata su Instagram per la foto senza trucco.

La festa per gli 8 anni della figlia Mia

La piccola Mia Facchinetti, nata dalla relazione ormai terminata tra Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, ha compiuto 8 anni e per l’occasione i 2 genitori hanno organizzato un party a tema all’interno di un cinema. La ex coppia, rimasta in ottimi rapporti, si è così ritrovata insieme agli attuali compagni: Facchinetti era accompagnato infatti dall’attuale moglie Wilma Faissol e i 2 figli Liv e Leone; invece Alessia si è presentata con Paolo Calabresi Marconi con cui è sposata dal 2014.

L’intera festa, a cui hanno partecipato molti amici vip, tra cui Elena Santarelli e Michela Quattrociocche, è stata documentata da diversi storie di Instagram e un post della conduttrice che ritrae la donna mentre bacia la figlia con la didascalia: “Love u to the moon and back”.

Lo scatto senza trucco e l’attacco degli haters

La Marcuzzi, 46 anni e sempre molto attiva sui social, ha voluto poi postare una foto dove vuole mettere in risalto la sua bellezza “senza filtri”.

Nell’ultimo post di Instagram, infatti, la bella conduttrice posta un selfie dove posa con aria riflessiva, senza trucco, con la scritta: “Seria”. La foto ha subito fatto commentare i follower della donna che si sono divisi tra apprezzamenti e insulti.

In particolare molti haters hanno commentato con “Che brutta”, “Che ti hanno fatto?”, “Direi rifatta”. Ma anche tanti i messaggi di supporto e sostegno dei suoi fan, che invece hanno apprezzato il coraggio della Marcuzzi di postare una foto al naturale senza filtri o trucchi: “Bella e semplice”, “La tua semplicità ti fa stare un passo avanti”, “Eri già bella negli anni ’90 ora lo sei ancora di più”, “Uguale a tua figlia”.