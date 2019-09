Sabato scorso, 21 settembre, è iniziato Amici Celebrities, il nuovo talent show di Maria De Filippi. Tra i concorrenti, nella squadra blu, c’è Laura Torrisi, che con la sua performance di canto ha emozionato il pubblico a casa e i giudici. In una recente intervista, l’attrice ha svelato le sue paure ma anche i suoi sogni.

Laura Torrisi ad Amici Celebrities

L’attrice Laura Torrisi, classe 1979, originaria di Catania ma pratese d’adozione, è una dei concorrenti del nuovo talent show di Maria De Filippi. La sua passione è sempre stata il canto e ha accettato questa sfida per cercare di combattere la sua grande paura, quella di esibirsi in pubblico.

Ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, aprendosi e confidando: “Non c’è stato un momento facile in questo percorso. Sin dai tempi della chiamata di Maria è stato tutto in salita per me perché non ero convinta di voler partecipare, per la mia paura di esibirmi in pubblico“. Quest’ansia è stata per l’attrice anche motivo di rinunce nella sua vita: “Quest’ultimo, per esempio, è un motivo per il quale ho rifiutato tante volte di recitare a teatro“. Anche in un video pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Amici, ha raccontato della sua passione e del “mostro” che l’ha bloccata tante volte.

Il rapporto con Maria De Filippi

La Torrisi avrebbe accettato di concorrere al talent show proprio per provare a superare questa paura. Due figure sono state importanti nella decisione di prendere parte ad Amici Celebrities: una, proprio la padrona di casa Maria De Filippi, l’altra, la figlia Martina, avuta nel 2010 da Leonardo Pieraccioni. L’attrice ha detto: “Mi è sembrata un’ottima occasione per provare a superare paure e timidezze e poi sono state importanti, fondamentali, la fiducia di Maria insieme con quella di mia figlia Martina per far sì che io sia qui oggi“.

E sul primo incontro con la De Fillippi, la Torrisi ha raccontato che è stato “emozionante“: “Non riuscivo a guardarla negli occhi“. Ha aggiunto sorridendo: “La stimo da sempre e ora ancor di più, non è umana! È un cyborg, riesce a pensare e a fare mille cose in pochi secondi“.

La sua performance che ha commosso

Durante la prima puntata del programma, la performance di canto di Laura Torrisi ha commosso tutti, compresa lei stessa. Ha interpretato il brano Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, pensando al suo di nonno, la cui scomparsa ha fatto molto soffrire la Torrisi. Su di lui ha raccontato: “Mio nonno era un contadino, vivaista, amante delle piante e della natura. Passavo ore nella sua serra d’estate, quando andavamo a trovarlo durante le vacanze estive, il mio pollice verde lo devo a lui e a mia nonna“. E commuovendosi, ha svelato: “Diciamo che il mio cuore a volte ritorna indietro a quelle estati e sorride di momenti felici“.

Il suo sogno

Ha un sogno nel cassetto, Laura Torrisi, che è quello di partecipare al Festival di Sanremo. Per ora vuole concentrarsi sul presente ma non nega che le piacerebbe molto: “Sanremo? Colpo allo stomaco. Mio nonno avrebbe tanto voluto vedermi su quel palco. Chissà, magari un giorno riuscirò a esaudire anche questo desiderio. Adesso mi concentro su questo“. L’attrice ha concluso dicendo che: “L’universo ci ascolta e alla vita ogni tanto piace stupirci con effetti speciali. Ho sempre sognato e continuerò a farlo, sempre e comunque“.

Immagine in evidenza: Laura Torrisi durante la sua performance ad Amici Celebrities. Fonte: Laura Torrisi/Instagram