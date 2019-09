Bianca Guaccero come nessuno l’aveva davvero mai vista. Una chioma multicolor per lei, giocata sui toni del rosa, del fucsia e del viola sino ad arrivare all’azzurro. Non manca nemmeno un vistoso septum, un piercing al naso. Cosa bolle in testa alla conduttrice Rai?

Look arcobaleno per la Guaccero

La conduttrice di Detto Fatto è un bomba energica inarrestabile e sempre sorridente di fronte al suo pubblico. Anche su Instagram la Guaccero è particolarmente attiva e adora far divertire i suoi follower regalando loro scatti irriverenti. L’ultimo della lista risale a poco più di 2 giorni fa. Se la pioggia aveva imbrunito l’animo, a riaccendere i toni vivaci ci ha pensato lei con un arcobaleno dipinto tra le ciocche di capelli.

Trucco, parrucco e piercing

Nessun filtro ma anzi, una bella parrucca multicolor quella con la quale si scatta una fotografia la Guaccero, bellissima anche se lontana dalle sue tonalità. Indossando il suo più bel sorriso e delle ciocche accattivanti che vanno dal fucsia all’azzurro, la conduttrice di Detto Fatto ha così voluto riaccendere la giornata: “È domenica! Fuori piove… E noi giochiamo“. Ovviamente oltre al “parrucco” e al trucco, in molti notano anche un septum, un piercing al naso che sembra donarle molto.

I commenti ovviamente sono per lo più positivi se non del tutto elogiativi: “Bellaa!!”; “Sei sempre bellissima Bianca“; “Splendente come il sole, fuori piove e tu ci illumini con la luce del tuo sorriso. Resta sempre te stessa e sarai vincente“, le scrive un’amorevole fan. Mora, bionda, con o senza piercing, la Guaccero fa sempre colpo.