Dramma a Concorezzo: una donna di 61 anni è stata investita questa mattina da un camion dei rifiuti che passava in via Libertà.

Dinamica ancora da appurare

È shock per la comunità di Concorezzo: stamattina, stava passeggiando in via Libertà quando il camion della nettezza urbana, guidato da un uomo di 55 anni, che subito dopo l’incidente è stato portato in ospedale a Vimercate in stato di shock. La donna è apparsa subito gravissima e, nonostante i soccorsi immediati, per lei non ci sono state speranze. La dinamica del decesso è apparsa subito molto chiara e sulla donna non verrà disposta neanche l’autopsia.

Si cerca ora di capire come sia avvenuto l’incidente e, per facilitare le indagini, la casa è stata chiusa al traffico. La polizia locale ha sequestrato il mezzo della nettezza urbana e farà degli accertamenti su di esso.