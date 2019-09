C’è trepidazione nel momento del gossip: il più leggendario degli scapoli d’oro ha trovato l’amore e si è sposato?

Pare, infatti, che una fede dorata stia adornando l’anulare di Gabriel Garko. Non si hanno però notizie di avvenuti matrimoni tra lui e un misterioso oggetto della passione: è un dato di fatto, però, che da mesi Garko parli di un nuovo amore che l’attore ha deciso di tenere per sé e quindi non sarebbe così inverosimile che si sia celebrato un matrimonio segreto.

Amici o qualcosa di più?

Se c’è stato un matrimonio segreto, c’è chi è pronto a scommettere che l’altra metà del cielo sia Gabriele Rossi.

Attore coreografo e ballerino, Rossi passa molto tempo in compagnia di Garko e i due sono stati spesso paparazzati insieme in atteggiamenti confidenziali. Solo grandi amici o qualcosa di più? A Chi, tempo fa, Garko aveva dato una spiegazione criptica, ma non aveva neanche negato: “Sono fidanzato da un po’ di tempo questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”.

gabriel garko ( Fonte: Chi)

Una fede ciascuno

Fatto sta comunque che una fede c’è: l’ha fotografata Chi, in bella mostra alla mano dell’attore durante una pausa di lavoro.

Dettaglio fondamentale e quasi eclatante: una fede molto simile (difficile dire se sia proprio identica) è apparsa da un po’ di tempo all’anulare sinistro di Gabriele Rossi.

L’ultima relazione ufficiale di Garko era stata con Adua Del Vesco, giovane attrice. Di Rossi, Garko aveva detto: “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto e con cui passo molto tempo. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica”.