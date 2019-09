Lutto in Francia e in tutto il mondo politico: è morto Jacques René Chirac, storico ex presidente della Repubblica di Francia. Il politico aveva 86 anni ed era ricoverato all’hopital de la Pitié-Salpetriere di Parigi. Chirac era stato ricoverato più volte per infezioni polmonari nel 2010, 2015 e 2016.

A dare la notizia della morte è stato il genero dell’ex presidente, Frédéric Salat-Baroux.

Uno dei volti politici di Francia

Jacques Chirac è stato una delle figure politiche più importanti della destra francese: è stato membro prima dell’UDR, poi del RPR e successivamente dell’UMP. La sua ultima carica istituzionale è stata quella di membro del Consiglio Costituzionale, ma non ricopre più quella carica dal 2010.

Le origini borghesi

Nato nel 1932 a Parigi in una famiglia borghese, Chirac era figlio di un banchiere. In giovinezza si era trasferito negli Stati Uniti, nell’immediato dopoguerra per un breve periodo, per poi tornare in Francia per frequentare l’Istituto di Studi Politici.

All’inizio, a sinistra

In politica, dopo un esordio nel Partito Comunista Francese e con un ruolo di consigliere comunale, tra gli anni ’60 e ’70 diventa Segretario di Stato e poi ministro in vari settori.

Il passaggio da sinistra a destra arriva nel 1974, quando abbraccia gli ideali liberali e diventa Primo ministro.

La sua carriera di politico lo porterà a ricoprire anche il ruolo di Sindaco di Parigi, carica che manterrà dal 1977 al 1995. Sarà di nuovo Primo ministro sotto Mitterrand e nel 1995 diventerà Presidente della Repubblica, con rielezione nel 2002.

Nessuna dichiarazione pubblica da anni

Da anni sulle sue condizioni di salute si manteneva un certo riserbo: nel 2011 i legali di Chirac fecero sapere che l’ex Presidente non poteva essere interpellato direttamente perché era “in condizioni di vulnerabilità che non gli consentono di rispondere alle domande sul suo passato”. Chirac, in quel momento storico, era sotto processo e non è potuto apparire in tribunale.

Alcuni hanno sospettato che l’ex Presidente fosse vittima dell’Alzheimer.