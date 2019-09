L’ex agente dei vip ed ex sovrano indiscusso del mondo dello spettacolo, Lele Mora, ha raccontato gli ultimi anni della sua vita in una lunga intervista a Libero, durante la quale ha annunciato di aver appena scoperto di avere un tumore.

Lele Mora è malato di cancro

“Sto aspettando una telefonata importante” aveva esordito Lele Mora durante la sua intervista a Libero, “A breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno”. E quella telefonata alla fine è arrivata e così l’ex agente dei vip ha confidato che purtroppo l’esito degli esami è positivo al cancro: “Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni e i reni” e con un tono calmissimo ha poi aggiunto, con estremo pragmatismo: “Adesso farò quel che c’è da fare.

Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”.

L’ex agente dei vip ha anche commentato la notizia con un post sul suo profilo Instagram: “La vita mi ha dato un’altra sfida da affrontare ma come sempre ne uscirò vincitore“.

Una nuova attività in est Europa

Dopo l’esperienza carceraria Lele Mora ha ripreso la sua attività lavorativa, in Italia cura ancora qualche artista come Marco Carta, ma il clou del suo business ora si è spostato tra Albania, dove è direttore generale del canale Top Channel e in Bulgaria e Georgia, dove collabora con le tv di Stato come autore e come agente.

“Mi sono arrivate queste proposte e le ho accettate” ha raccontato.

Una vita, quella dell’ex agente dei vip, che continua ad essere come un movimento oscillatorio che segue il suo percorso tra alti e bassi. Lo scandalo, i 407 giorni di carcere in una cella vicina a quella di Olindo Romano, gli errori e le delusioni che lui stesso s’imputa di aver provocato ai figli.

“Ho fatto tanti errori, come tutti. Eppure non ho rimpianti. Il peccato più grande è l’arroganza. Ne ho avuta, mi sono sentito invincibile.”