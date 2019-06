Padre Pio sta diventando un santo per ogni occasione: molto amato dai cattolici, non sono pochi i personaggi che vantano l’adorazione del frate di Pietrelcina, dal premier Giuseppe Conte a Matteo Salvini e ora anche Lele Mora. L’ex agente dichiara che il santo gli sarebbe addirittura apparso in carcere, nel momento buio della sua vita. Mora, come racconta a Sette, rivista de Il Corriere della Sera, ha avuto una grande ascesa dopo i 50 anni, finita rapidamente dopo le varie inchieste che ne hanno portato all’arresto.

Lele Mora: la visita di Padre Pio in carcere

L’ex agente delle star racconta di aver incontrato il santo durante la sua permanenza al carcere dell’Opera, proprio dopo aver visto uno speciale di Massimo Giletti sulla vita di Padre Pio. Un lampo di luce accecante e Padre Pio compare davanti a lui, dicendogli: “Ce la farai” con voce roca.

Dopo poco più di 400 giorni in carcere Mora viene liberato. In quel periodo, racconta, ad aiutarlo a sopravvivere è stata proprio la fede. Ma il paradiso per lui non è solo un luogo ultraterreno, l’ha trovato anche in Sardegna, a Porto Cervo, dove aveva la sua bellissima villa: “Ci ho messo una vita a farmi la villa in Sardegna poi me l’hanno portata via“, commenta amaro.

Lele Mora e Fabrizio Corona

La fortuna dissipata, restano i negozi di giocattoli

Benché il grosso del patrimonio accumulato da Lele Mora sia ormai un ricordo, a rimanere sono stati i negozi di giocattoli di cui sarebbe proprietario. L’ex agente non ricordano quanti ne ha, ma sarebbe comunque poca cosa rispetto ai guadagli degli anni d’oro del Lele Club, frequentato da politici e monsignori: “La sera tornavo con sacconi neri della spazzatura pieni di soldi“, racconta.

Gli dobbiamo Peppa Pig

Il talento televisivo di Mora è fuor di dubbio e nella sua scuderia figuravano nomi importanti come Simona Ventura, Walter Nudo, Valeria Marini, Cristian De Sica e Rocco Casalino. A quanto pare gli dobbiamo anche l’intuizione del potenziale di Peppa Pig, famosissima serie animata per bambini che in Italia ha avuto un incredibile successo.