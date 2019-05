La verità di Lele Mora sul presunto flirt con il gieffino Gennaro Lillio è arrivata dopo insistenti rumors. L’ex agente dei vip ne ha parlato ai microfoni di Nuovo Tv, nel corso di un’intervista in cui ha fatto un focus sulla questione. La sua versione è soltanto una e metterebbe a tacere i gossip su una romantica intesa tra i due. Il ragazzo, concorrente della 16^ edizione del reality, nella casa si è avvicinato molto alla nipote di Faber, Francesca De André. Mora era tornato in tv per parlare della sua presunta storia con Fabrizio Corona, giusto poche settimane fa.

Lele Mora e Gennaro Lillio: la verità dell’ex agente

Gennaro Lillio è dentro la casa del Grande Fratello 16, ignaro dei prepotenti rumors che stanno dominando le cronache rosa da un pezzo. La sua presenza nel reality è incorniciata dalla distanza ravvicinata con Francesca De André, alla quale non ha nascosto il suo interesse. Ma oltre il perimetro delle mura di Cinecittà, fuori dal suo spettro visivo, qualcuno è impegnato a smentire le voci su un presunto flirt tra lui e Lele Mora.

Quel ‘qualcuno’ è proprio l’ex agente dei vip, intervenuto ai microfoni del settimanale Nuovo Tv per sedare gli urticanti pettegolezzi sul loro conto. I due sono stati amanti?

Stando alle parole di Mora, non ci sarebbe stato alcun contatto romantico con Lillio: “Lo dicono, ma non è così. Tra noi c’è solo un bel rapporto d’amicizia. Ci conosciamo da 6 anni ormai“.

Seconda smentita: “Non ho aiutato Gennaro”

Tra le pieghe del gossip, è emersa anche una ipotesi sul presunto ‘aiuto’ che Lele Mora avrebbe dato al suo amico per entrare nel reality di Barbara d’Urso. Anche su questo punto, l’ex agente si è sentito di dover dire la sua versione dei fatti: “Non l’ho aiutato ad entrare nel GF, i provini li fanno Barbara d’Urso e gli autori del programma“.

E cosa pensa di Gennaro e Francesca? “Deduco – ha detto Mora – che ci sia qualcosa di serio tra loro. (…) Gennaro è un bravo ragazzo, pulito e perbene. Un grande lavoratore. Si divide tra le palestre e il mondo della moda“.