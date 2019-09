Luigi Berlusconi, classe 1988, è l’ultimo figlio di papà Silvio e Veronica Lario. Dopo una Laurea alla Bocconi e gli stage presso la Sator di Matteo Arpe e la Jp Morgan di Londra, Berlusconi Jr. è cresciuto a pane e finanza, seguendo le orme del padre nell’imprenditoria, ben lontano dalle luci della ribalta e del gossip.

Chi è Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi è nato in Svizzera, più precisamente a Arlesheim, il 27 settembre 1988. Quinto e ultimo figlio di Silvio Berlusconi, nato dal matrimonio con Veronica Lario dopo le sorelle Barbara ed Eleonora, Luigi è un ragazzo riservato, da sempre molto determinato e brillante.

Dopo la Laurea alla prestigiosa Università Bocconi di Milano e le esperienze professionali alla Sator di Matteo Arpe e alla Jp Morgan di Londra, ha scelto di intraprendere una carriera internazionale nella finanza.

Seguendo le orme del padre, possiede una quota di minoranza di Fininvest, lavora nel mondo dell’imprenditoria e investe in start-up. Tra i suoi punti di forza pare vi sono la puntualità e la precisione. Non ama i profili social, il gossip, né l’eccessiva visibilità sebbene sia amante e frequentatore di locali e discoteche. Un ragazzo umile e schivo, quindi, nonostante il cognome possente e decisamente impegnativo.

Il fidanzamento con Federica Fumagalli

Malgrado abbia sempre cercato di mantenere grande riserbo sulla sua vita privata, qualche anno fa l’obiettivo del gossip si era focalizzato su di lui a causa di un bacio goliardico scambiato con un amico. Le voci sulla sua presunta omosessualità vennero però subito taciute. Finita la relazione con la nipote dell’imprenditore Salvatore Ligresti, Ginevra Rossini, Luigi è legato sentimentalmente alla compagna di università Federica Fumagalli dal 2012.

Luigi Berlusconi e la fidanzata Federica Fumagalli. Fonte/Chi

Schiva e riservata come Luigi, Federica è originaria di Sirione e lavora come Pr per i locali più in voga di Milano.

Esattamente come Berlusconi Jr. non ama la notorietà, né la televisione o i social network. La coppia, paparazzata recentemente durante una vacanza a St. Moritz in Svizzera, pare molto affiatata e felice.

*immagine in evidenza: Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Fonte/Chi (dimensioni modificate)