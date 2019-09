Sono ore di grandissima apprensione a Latina per Martina Capasso, 15enne scomparsa da casa sua a Latina nella giornata di lunedì. La ragazza potrebbe essersi allontanata (non si sa ancora se e quanto volontariamente) con un uomo di circa 40 anni, vicino di casa della famiglia Capasso.

Una scomparsa volontaria?

La famiglia e gli amici di Martina hanno lanciato appelli ovunque: alla polizia, a Chi l’Ha Visto?, sui social. Martina è ormai via di casa da 4 giorni e non ha dato sue notizie. La famiglia crede che a convincerla ad allontanarsi sia stato il vicino di casa della famiglia, Angelo, un uomo di circa 35-40 anni.

A ritenere probabile che lui sia con Martina è anche la sorella dell’uomo che durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto?.

Martina Capasso, al momento della scomparsa, non aveva con sé né i documenti né il cellulare: è una ragazza piuttosto alta (1,72 m) con capelli castani e occhi castani. Ha 15 anni ma dimostra più della sua età, a detta dei famigliari.

L’identikit di Martina Capasso

Ha un tatuaggio di una piccola rosa sul braccio destro e dovrebbe avere con sé uno zaino arancione, nonché una tracolla azzurra marca Converse. È difficile dire come possa essere vestita in quanto la ragazza si sarebbe portata via diversi cambi.