Mina e Ivano Fossati, 2 tra gli artisti italiani di più successo, annunciano il progetto di un disco insieme. Il duo ha prodotto e cantato dei nuovi brani inediti all’interno dell’album che verrà rilasciato il prossimo 22 novembre.

La collaborazione tra i 2 grandi artisti

Iniziano a filtrare i primi dettagli circa il nuovo album che arriva quasi a sorpresa e che suggella quello che si può descrivere come “ritorno” della grande cantante italiana, Mina. Una ricomparsa nel panorama musicale che ha deciso di non fare da sola ma al fianco di un altro pilastro, il grande amore di Mia Martini, Ivano Fossati.

L’album in questione è prodotto dalla Sony Music e conterrà al suo interno ben 11 brani inediti, scritti e composti da Fossati, ormai lontano dal palco da anni, e cantanti insieme a Mina che ha reso la sua assenza iconica. Nella copertina di Mina Fossati si vedono i 2 artisti ritratti di profilo in bianco e nero.

È la prima volta che i 2 collaborano: nonostante Fossati abbia composto molte canzoni per artisti italiani, non lo aveva mai fatto per Mina. “Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album.

Nessun musicista sano di mente direbbe di no a Mina” ha dichiarato Fossati, come riporta Ansa, in occasione dell’annuncio del progetto.

I 2 artisti “schivi” ritornano per la gioia dei fan

Nonostante la fama acquisita nel tempo, i 2 cantanti sono da tempo lontani dalle scene musicali: l’ultimo concerto di Fossati, a Milano, risale al marzo 2012, mentre Mina aveva rilasciato l’album Maeba lo scorso anno, sempre tenendosi ben lontana dalle telecamere. Mina e Fossati hanno quindi deciso di collaborare per questo progetto ambizioso anche per la gioia dei fan dopo il lungo periodo di assenza.