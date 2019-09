Il nuovo format del talent show di Maria De Filippi, Amici Celebrities, mette in campo due attori giovani e molto apprezzati dal pubblico. Si tratta di Massimiliano Varrese e Raniero Monaco di Lapio, pronti ad allenamenti estenuanti per sorprendere i giudici, tra i quali la grandissima Ornella Vanoni. Questi ballerini e cantanti sembrano entusiasti della possibilità offerta dalla regina di Mediaset, come mostrano sui loro profili social.

Massimiliano Varrese: doppia sfida per l’attore e ballerino

Massimiliano Varrese, 43 anni, è l’attore e ballerino che ha deciso di sfidare gli altri concorrenti di Amici Celebrities. Ha iniziato molto giovane la sua carriera artistica che lo ha portato, nel 1998, a Carràmba!

Che fortuna, proprio grazie alle sue doti di ballerino e cantante. Varrese è un artista completo: come ballerino, ha fatto parte del corpo di ballo di cantanti internazionali come Geri Halliwell, storico membro delle Spice Girls. Ha poi trovato altre soddisfazioni nella recitazione: Il bello delle donne nel 2002, Velocità massima e Fuoco su di me, di Lamberto Lambertini.

L’attore sembra entusiasta della nuova avventura: “Devo dire che in tutti questi lunghi anni di carriera a 360 gradi, ho avuto l’onore di lavorare e condividere la scena con molti artisti di respiro internazionale.

Questa volta ho l’onore di essere accompagnato da una ballerina italiana di livello mondiale. Un orgoglio tutto nostrano Elena d’Amario. È un onore poter imparare da un’artista come lei, con un cuore grande“. Massimiliano Varrese si cimenterà nella doppia categoria di ballerino e attore, rendendo la sfida ancora più difficile.

Raniero Monaco di Lapio: l’ex gieffino pronto a tutto

Raniero Monaco di Lapio è il 29enne che tante teste sta facendo girare. L’attore ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello e si è poi dato alla recitazione, comparendo in molte fiction Mediaset e Rai, da Sangue Caldo a Un passo dal cielo.

Partecipa alla decima stagione di Don Matteo e a Che Dio ci aiuti. Raniero sembra intenzionato a vincere nella categoria ballo, per cui le sue fan non faranno mancare il loro voto.