Uno dei concorrenti del nuovo talent di Maria De Filippi, tanto insolito quanto promettente, è Joe Bastianich. Proprio il giudice di Masterchef ha deciso di fare un cambio radicale. Ha deciso di mettersi alla prova partecipando ad Amici Celebrities e ha già destato stupore nel pubblico sin dalla prima puntata, il 21 settembre scorso.

La passione di Joe Bastianich

Tra i concorrenti di Amici Celebrities c’è anche Joe Bastianich. Già, perché tra le passioni dell’ex giudice culinario, ce n’è una fino a poco tempo fa sconosciuta al grande pubblico: quella della musica. Così ha deciso di mettersi alla prova come concorrente. In un’intervista concessa al settimanale Vero ha rivelato: “Ho partecipato perché era un’opportunità di mettermi in gioco con la musica e poi in questo modo posso avere far ascoltare i miei brani e le mie interpretazioni a un pubblico ampio…“.

Le sue parole non sembrano più quelle del giudice pronto a criticare: “Sono terrorizzato…Dopo 15 anni da giudice adesso mi sono messo in gioco come concorrente…“. Infine, ha aggiunto: “Non so che cosa aspettarmi…Spero di vincere e basta…“. E, a proposito di musica, a breve uscirà il suo primo album Aka Joe, e i fan sperano che possa proporre uno dei suoi singoli proprio durante una delle puntate della trasmissione.

Le sue origini

In un video di presentazione pubblicato dalla pagina Instagram del programma, Bastianich ha raccontato delle sue origini: “Io sono nato in America, da una famiglia di immigrati italiani e ho vissuto una vita sempre molto italoamericana, una famiglia molto diversa“. Ha continuato: “Tutti parlavano dialetto italiano, ero molto diverso da altri bambini, in tutto. E come tutti i bambini vogliono essere come gli altri bambini“. Proprio la musica l’ha aiutato a integrarsi: “Per me la musica è stato il modo di entrare nel mondo americano, di diventare un vero americano“.

La sua partecipazione ad Amici Celebrities

Anche nella clip, il temuto ex giudice culinario ha spiegato il motivo della sua decisione: “Ho deciso di partecipare ad Amici Celebrities perché mi sembrava molto interessante per proporre la mia musica e anche l’interpretazione della musica fatto da me a un pubblico, e mettermi in gioco con la musica. Per me è un paradiso perché quando faccio quello mi concentro solo su quello, non rispondo neanche al telefono“. Poi ha teneramente concluso dicendo: “Il mio maggiore sostenitore è mia nonna, nonna Erminia, ha 98 quasi 99 anni. Lei è un po’ la donna della mia vita, mi ha cresciuto. Lei è venuta dopo la guerra, ha visto fame, sofferenza, venuta con niente in America, è stato fondamentale. Nel suo piccolo lei è molto grande“.

Di nuovo giudice

Nonostante questo cambio da giudicante a giudicato, Bastianich ha in serbo altre sorprese. Presto, infatti, riprenderà il suo ruolo di giudice, stavolta, a Italia’s Got Talent. Nel programma, che andrà in onda su Tv8 e Sky Uno, il newyorkese affiancherà Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Sulla futura esperienza, a Vero ha confessato: “È un contesto di gioia… Vai lì non a criticare, ma a trovare situazioni divertenti… E le commenti con simpatia…“.

Immagine in evidenza: Joe Bastianich. Fonte: Joe Bastianich/Instagram