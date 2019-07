Sin da maggio sapevamo e praticamente per certo che Joe Bastianich, lo spietato giudice di Masterchef Italia, non ci sarebbe stato. Il newyorkese infatti sapeva da mesi che avrebbe lasciato l’ambìto ruolo per evolversi in qualcosa di diverso o, più semplicemente, cambiare casacca e non essere più solamente un giudice culinario. Alle porte c’è un nuovo posto in una giuria del tutto differente.

Joe Bastianich lascia Masterchef

Il nome di Joe Bastianich permarrà come una leggenda inciso nei copioni di Masterchef, il talent culinario tra più amati dagli italiani. Edizione dopo edizione, Bastianich è stato uno dei giudici più amati o più odiati, a seconda delle campane, senza via di mezzo.

Alcune delle sue esclamazioni, tanto quelle inorridite quanto quelle di sorpresa, sono entrate a far parte del vocabolario quotidiano portandosi dietro quell’accento tipicamente americano che contraddistingue la cadenza dell’imprenditore.

Basta cibo però: come dicevamo, sin da maggio è stata ormai confermata la sua assenza riguardo la prossima edizione di Masterchef. Dopo Carlo Cracco, abbandona il programma anche Bastianich lasciando – facendo riferimento ai giudici della “vecchia guardia” – da solo l’impavido Bruno Barbieri. Pare infatti che per Joe Bastianich ci fosse fin dal principio un progetto diverso ad attenderlo e che ora diventa realtà, più che assodata.

Giudice a Italia’s Got Talent

Il lupo cambia il pelo, si suol dire, ma non il vizio: Bastianich sarà sempre giudice infatti, ma questa volta lo farà nella prossima edizione di Italia’s Got Talent che presto tornerà ad intrattenere il pubblico di TV8. Il newyorkese si farà spazio in giuria prendendo il posto di Claudio Bisio e accompagnando, in questa avventura i suoi colleghi: Federica Pellegrini, Mara Maionchi e l’irrefrenabile Frank Matano.

