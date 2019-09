La notizia della diffida che Milly Carlucci avrebbe inviato tramite il suo legale a Mediaset è stata smentita dalla stessa conduttrice. A riportare il fatto pare sia stato il sito Dagospia, ma Milly Carlucci dalle sue Instagram Stories e, in generale, da tutti i suoi canali social, ha negato nel tentativo, forse, di frenare la diffusione della notizia. Tuttavia, Fanpage ha rivelato che Mediaset avrebbe confermato di aver ricevuto la diffida.

La diffida di Milly Carlucci a Mediaset

La rivalità tra Milly Carlucci e Maria De Filippi “è una lotta divertente“, come quest’ultima ha dichiarato nel luglio scorso durante un’intervista a Oggi.

Una sfida a colpi di share tra due professioniste che sarebbero peraltro in ottimi rapporti, come “Queen Mary” ha raccontato. O così sembra essere stato, finora. A gettare ombre sulla normale rivalità tra due conduttrici che si contendono gli ascolti sarebbe stato il sito Dagospia, questa mattina.

Secondo il portale, Milly Carlucci avrebbe diffidato tramite il suo avvocato Mediaset imputando al gruppo di aver copiato Ballando con le stelle realizzando Amici Celebrities, trasmissione che non è altro che la versione vip dello stesso format Amici.

La smentita di Milly Carlucci su Instagram

La smentita di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha smentito la notizia sul suo profilo Instagram e su tutti i suoi canali social.

La presentatrice ha infatti scritto: “Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset. Non esiste nessuna diffida“. Si tratterebbe, stando a quanto dice, di una notizia non vera. Il tweet della conduttrice Milly Carlucci con la netta smentita della diffida è già stato ritwittato tantissime volte e sta ottenendo tantissimi like.

Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset 🤥. Non esiste nessuna diffida.😊 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) September 27, 2019

Mediaset avrebbe invece confermato la diffida

Anche se Milly Carlucci ha sonoramente smentito, Fanpage riferisce di aver contattato Mediaset che avrebbe confermato di aver ricevuto la diffida. Se fosse vero, Dagospia non avrebbe dunque riferito alcuna notizia falsa.

Tuttavia, da parte del gruppo non ci sarebbe alcuna volontà di replicare alla conduttrice, stando a quanto riferisce il giornale online.