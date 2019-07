Siamo nel bel mezzo dell’estate, ma la nuova stagione tv è già alle porte. Almeno ai piani alti di Mediaset dove tutto è già stato definito e presentato agli investitori pubblicitari. Tra le tante conferme arriva, forse, quella più scontata: Maria De Filippi tornerà con C’è Posta Per Te, Tu si Que Vales, Amici e Uomini e Donne. Ma la sua Fascino metterà la firma anche su Amici Vip e le due edizioni di Temptation Island. Un anno assolutamente intenso, dove pare non esserci spazio per nient’altro. Compresa quell’edizione del Grande Fratello affidata a Signorini, nonostante si fosse ipotizzato anche uno “sbarco” della De Filippi che ha poi spiegato i motivi per cui non potrebbe mai condurlo.

De Filippi – Carlucci, la storia infinita

E se di telemercato si parla è impossibile non citare le due incursioni Rai che Maria De Filippi avrebbe dovuto fare nella scorsa stagione (in realtà ne ha realizzata solo una). Partecipazioni di cui, ancora oggi e a distanza di mesi, si parla. La prima è sicuramente quella che la voleva presente in Ballando con le Stelle. La Carlucci, ricorderete, ha provato ad intrecciare una partnership in tutti i modi possibili: dall’ipotesi di fare un collegamento tra reti nelle due dirette all’idea di coinvolgerla come ospite.

La padrona di casa del sabato sera di Rai 1 aveva invitato la De Filippi ma questo matrimonio – professionale – non si è mai consumato. In un’intervista rilasciata a Oggi, dove la De Filippi ha anche parlato del suo rapporto con gli uomini della sua vita – la conduttrice è tornata sul concetto e ha speso parole di stima per la collega: “Milly è una grandissima professionista con un programma che cura dall’inizio alla fine, dai piccoli ai grandi dettagli. (…) Ogni anno c’è una storia d’amore fantastica, o qualche altra vicenda che avvince il pubblico.

E‘ molto capace, glielo riconosco. La nostra è una lotta divertente. Quest’anno ci siamo parlate, scambiate messaggi”. Difficile pensare all’ipotesi di un Carlucci – De Filippi 2020, nonostante Ballando sia passato in vantaggio più volte su Amici nel corso dell’ultima stagione.

Milly Carlucci (Fonte: /Facebook di Milly Carlucci)

Il lavoro con Raffaella Carrà

Un’altra partnership illustre della scorsa stagione è stato quello con Raffaella Carrà. Le due si sono scambiate le ospitate: Maria si è fatta intervistare su Rai e la Raffa ha fatto ballare lo studio di Amici. Un rapporto professionale e umano che sembra continuare: “Mi ha chiesto se quest’estate ci vediamo per giocare a burraco. Se mi chiamasse, giuro che ci andrei in un nano secondo”.