“Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi“. Potrebbe essere questa la ‘trama’ nascosta dietro la fine del matrimonio di Patrizia Rossetti, che per prima ha parafrasato il naufragio delle sue nozze con il famoso detto. Effettivamente, a sentire la sua storia a Mattino Cinque è difficile credere che il caso non le sia stato in qualche modo ‘favorevole’, seppur nella cattiva sorte di scoprire l’infedeltà coniugale. La conduttrice ha svelato di essere stata tradita dal suo ex marito, non una ma più volte e, infine, di aver fatto la sua scelta.

Patrizia Rossetti, fine di un matrimonio

Fino a poche ore fa nessuno sapeva esattamente quale fosse la causa scatenante la rottura tra Patrizia Rossetti e il suo ex marito.

La verità è stata svelata dalla diretta interessata, ai microfoni di Mattino Cinque, durante uno speciale sul tradimento.

Patrizia Rossetti non torna più indietro, lo ha detto lei stessa, ma prima di arrivare a rompere del tutto ha aspettato una ‘redenzione’ che credeva ancora possibile.

Il fato, in questa storia, ha fatto da carta decisiva per la scelta: per puro caso ha ‘beccato’ il suo uomo con un’altra, stretto in un bacio dentro un’auto. Colto in castagna, dunque, dopo una serie di indizi che le avevano fatto fiutare l’odore di un rapporto ormai alla deriva.

La rivelazione: “Non è stato l’unico episodio”

“Gli uomini si fanno sempre riconoscere, dai piccoli atteggiamenti, cambiano improvvisamente modo di vivere. E noi donne abbiamo una sorta di sesto, settimo e anche ottavo senso. A un certo punto ti dici che c’è qualcosa che non va“. E la risposta, come detto poco sopra, a Patrizia Rossetti è arrivata per caso.

Non sarebbe stata la prima volta, perché durante il rapporto con il suo ex ci sarebbero stati altri episodi – bypassati dalla sua voglia di tener duro e riprovare – culminati nella classica “goccia” che ha fatto traboccare il vaso.

Un vaso carico di speranze ma anche saturo di certezze, in testa quella di non riuscire più a sopportare il peso del tradimento. E se in passato ha perdonato, una volta “tirata troppo la corda” è stato tempo di andar via e voltare pagina.

La reazione davanti al tradimento

Ma come ha reagito davanti al fatto compiuto? I suoi occhi hanno visto quello che potrebbe dirsi il peggior incubo per una donna: il marito con un’altra, per di più pizzicato durante un bacio.

La sua reazione non è stata ‘plateale’, come lei stessa si sarebbe invece aspettata. Nonostante la sua indole “fumantina” ha preferito evitare lo scandalo e tornare a casa, in attesa di fare i conti con lui tra le mura domestiche.

Una decisione che la stessa Federica Panicucci ha accolto con sorpresa, sostenendo che lei, per prima, avrebbe fatto diversamente. Ma Patrizia Rossetti ha tratto un prezioso insegnamento dalla faccenda, e oggi sorride alla vita senza rimpianti.