Tanti gli ospiti che la Toffanin ha voluto con sé a Verissimo per la puntata che andrà in onda sabato 28 settembre. Avevamo già anticipato la presenza di Paola Perego che si accoda a quel filone di “delusi Rai” che la Toffanin sta attirando nel suo studio; ma ci sarà anche ampio spazio per Alessandro Matri e la compagna Nargi, Argentero, Moro: una puntata ricca di ospiti e di grandi novità.

Verissimo: tutti gli ospiti del 28 settembre

Silvia Toffanin è tra le confidenti preferite dai vip: proprio dallo studio di Verissimo hanno spesso preso piede grandi novità, annunci, appelli.

La Toffanin insomma ispira molta fiducia e l’ambiente intimo che è capace di ricreare in uno studio contornato da telecamere e riflettori partecipa a quel clima confortevole che permette agli ospitati di lasciarsi andare del tutto. Proprio nello studio della Toffanin la Nargi aveva voluto rendere pubbliche le sue gravidanze e con il suo imminente ritorno al fianco di Matri chissà che non sveli la famosa data, tanto attesa proprio come il loro matrimonio.

Perego, Lambertucci e Elisa Di Francisca

Oltre alla Nargi e al compagno calciatore, ci sarà Paola Perego che inevitabilmente tornerà a discutere sul “clima Rai”. Anche Luca Argentero è tra gli ospiti più attesi: si prospetta un chiacchierata generica sulla vita dell’attore che da tempo sta lavorando al nuovo progetto per Sky, un film impegnativo in cui interpreterà il genio Da Vinci.

Spazio poi anche per Fabrizio Moro, il cantante che presto tornerà sulle scene con il suo nuovo tour. Sempre nello studio di Verissimo verranno poi accolte altre due personalità: la schermitrice, argento alle Olimpiadi del 2016, Elisa Di Francisca e Rosanna Lambertucci, la conduttrice ma anche giornalista e divulgatrice scientifica, anche lei un volto noto e caro firmato Rai.