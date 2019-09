Alessandro Greco, nato a Taranto, in Puglia, il 7 marzo 1972, è uno dei conduttori radio – televisivi più apprezzati e famosi del settore. Una carriera iniziata fin da giovanissimo, con tanta gavetta che gli ha permesso di raggiungere dei bellissimi traguardi professionali.

La gavetta di Alessandro Greco

Alessandro Greco ha iniziato fin da giovanissimo a fare gavetta, grazie a varie manifestazioni itineranti e lavori presso piccole emittenti privati. Nel 1992, quando aveva solo 20 anni, decide di prendere parte al programma Stasera mi butto, un concorso per nuovi talenti che però non riesce a vincere. Tra il 1995 e il 1996 entra a far parte del cast di Uno Mattina estate, mentre si fa risalire al 1997 la svolta nella carriera del noto conduttore.

Alessandro Greco, infatti, si ritrova a condurre Furore, uno dei programmi più amati della televisione nostrana, che gli permette di entrare nelle case degli italiani fino al 2001.

Un vero e proprio successo, quello di Furore, tanto che non è un caso che in molti abbiano richiesto il ritorno del programma. Desiderio avverato, dato che nel 2017 vi è stato l’approdo della trasmissione su Rai 2 in modo tale da rendere omaggio ai 20 anni di Furore.

Alessandro Greco tra vita professionale e sentimentale

Nel 1998 prende parte ad una puntata con soli vip di Beato tra le donne, che vede Alessandro Greco portare a casa la vittoria. Nel 1999 conduce, assieme a Laura Freddi, Portami al mare, mentre nel 2000 Una canzone per te insieme a Federica Panicucci. Cinque anni dopo partecipa in qualità di concorrente a La Talpa, mentre dal 2008 conduce su RTL 102.5 il programma Chi c’è c’è, Chi non c’è non parla.

Da questo momento in poi, quindi, assistiamo ad un Alessandro Greco che alterna il lavoro in radio a quello in TV.

Nel 2012, ad esempio, gli viene affidata la conduzione del Festival di Castrocaro, mentre tra il 2014 e il 2015 partecipa nelle vesti di concorrente a Tale e quale show, per poi affiancare Rita Forte in Uno Mattina Estate – Effetto Estate. Nel 2019, inoltre, gli viene affidata la conduzione delll’ottantesima edizione di Miss Italia.

Dopo aver fatto un breve excursus sulla vita professionale di Alessandro Greco, passiamo a quella privata. Convolato a nozze, con rito civile, nel 2008, con Beatrice Bocci, la coppia ha deciso di risposarsi in chiesa nel 2014. I due hanno due figli: Alessandra, nata dal precedente matrimonio della moglie, ma che Alessandro Greco ha sempre considerato come una figlia, e Lorenzo.