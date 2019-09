Anna Falchi e le dichiarazioni che non ti aspetti! La bella attrice ha recentemente detto la sua sul Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anna Falchi ha fatto intendere che non gli dispiacerebbe uscire a cena con il Premier, ma le dichiarazioni non si fermano qui, ha inoltre parlato di Matteo Salvini, di cui è pazza, e su quelli che sono stati i suoi errori più grandi. Ora però, tra i due, la soubrette ha un solo preferito.

Anna Falchi conquistata da Giuseppe Conte

L’attrice e showgirl Anna Falchi ha parlato ai microfoni di Un giorno da pecora, non nascondendo una certa simpatia per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“È molto, molto sexy. Se fossi single ci andrei subito a cena, mi piace” sono state le parole della Falchi. Secondo la donna, l’uomo ha dimostrato di avere una grande personalità, sopratutto durante la crisi di governo di agosto. Il suo discorso al Senato ha colpito moltissimo Anna: “Quando è partito, ha tirato fuori gli attributi: che carisma incredibile e poi è charmant. Mi ha conquistato, non mi piaceva, ora mi ha davvero convinta, ha personalità, mi piace molto”.

Anna Falchi, a questo punto, non avrebbe più dubbi. Nonostante sia sempre stata una superfan di Matteo Salvini, ora tra i due preferisce proprio Conte.

Gli errori di Matteo Salvini

Anna Falchi ha dato il suo parere su quanto compiuto da Matteo Salvini, che ha fatto cadere il Governo giallo-verde. Secondo la Falchi, il leader della Lega si sarebbe fatto prendere la mano, peccando di megalomania. Ecco cosa ha detto: “Non avrebbe dovuto confondere il consenso del pubblico sulle piazze con l’amore vero del popolo che poi ti va a votare, magari subito dopo che hai messo in crisi il governo.” E, aggiunge, come anche l’endorsement di Trump al Presidente del Consiglio abbia offuscato ulteriormente la sua immagine.

L’attrice ammette di non essere mai stata al Papeete, nonostante sia di quelle zone e di non aver apprezzato che l’ex Ministro dell’Interno vi fosse: “Era nudo, io sono contrarissima all’uomo a petto nudo, per me quell’immagine lì è troppo. Almeno poteva indossare una camicia”. Inoltre, è convinta che Matteo Salvini stia compiendo un ulteriore errore: accettare il confronto con Matteo Renzi da Bruno Vespa.