Per Elisabetta Gregoraci sono stati mesi d’apprensione quelli precedenti all’estate. In un’intervista pubblicata ieri ha svelato il perché: suo figlio Nathan Falco è caduto rovinosamente dal monopattino e si è rotto il braccio. Il bambino è stato operato e ha dovuto tenere un tutore per un paio di mesi e poi ha dovuto fare della fisioterapia.

Elisabetta Gregoraci, una mamma chioccia

In un’intervista pubblicata ieri, 27 settembre, da Ok Salute, Elisabetta Gregoraci si è confidata rivelando che tipo di mamma sia. La showgirl ha un bellissimo rapporto con il figlio Nathan Falco, 9 anni, ma, essendo lui un tipetto “impavido e spericolato“, come ha confidato lei stessa, è molto apprensiva.

Ha ammesso di essere la classica mamma “chioccia” che riempie suo figlio di raccomandazioni. E sul loro rapporto ha dolcemente detto: “La maternità è il più grande privilegio della vita. Quando ho visto per la prima volta i suoi occhioni, così dolci e innocenti, ho capito che l’amore incondizionato di quel figlio avrebbe riempito e completato per sempre la mia esistenza, tanto che con lui si è creato fin da subito un rapporto simbiotico e meraviglioso“.

L’incidente di Nathan Falco sul monopattino

L’ex moglie di Flavio Briatore ha rivelato che da quando è nato il piccolo Nathan, ora quasi più alto di lei, l’ansia è diventata una costante della sua vita.

Ed è stato proprio quello il sentimento provato quando la tata l’ha chiamata, nell’aprile scorso, per dirle che il figlio era caduto dal monopattino e lo stavano portando in ospedale. La Gregoraci ha ricordato quel momento: “In quel momento la mia vista si è offuscata, il cuore ha iniziato a battere all’impazzata, ho avvertito un tremolio alle gambe e la mente ha cominciato a formulare mille pensieri diversi in una manciata di secondi“.

Quando è arrivata in ospedale, preoccupata e ansiosa di vedere suo figlio, i medici l’hanno rassicurata: “Prima di riuscire a vederlo, lo staff medico di Monaco mi ha subito rassicurata e informata sulle sue condizioni di salute, dicendomi che il bambino si era ‘solo’ rotto un braccio“.

L’operazione

Ha continuato con il racconto della caduta: “Nonostante indossasse casco, ginocchiere, gomitiere e polsiere Nathan, che non è riuscito a evitare la caduta, si è fatto male proprio a una delle parti del corpo prive di protezioni, procurandosi una frattura scomposta all’omero, cioè quell’osso che si estende dalla spalla al gomito“. Vista la frattura riportata è stato necessario un intervento chirurgico. La Gregoraci ha ricordato: “Anche in questa occasione, mio figlio ha dimostrato di essere già un ometto: nonostante stesse andando in sala operatoria, ha stretto i denti e non ha pianto, anzi… Ha sorriso a me e agli infermieri che si sono occupati di lui con garbo e dolcezza, mostrandoci tutto il coraggio dei suoi nove anni“.

I mesi successivi

Dopo l’operazione, il bambino ha dovuto indossare per due mesi un tutore con il divieto assoluto di praticare sport. Così, non è stato facile affrontare quei mesi, lo ha raccontato la showgirl: “Fino a giugno inoltrato mio figlio ha avuto bisogno di un supporto costante per ovviare al fatto che non potesse muovere e utilizzare l’arto superiore. Lo aiutavo non solo nella gestualità quotidiana, come lavarsi, vestirsi, pettinarsi, allacciarsi le stringhe delle sneakers, ma anche a scrivere sui quaderni e a svolgere i compiti a casa, visto che – al momento del fattaccio – l’anno scolastico era tutt’altro che finito“.

Ha aggiunto: “Sono stati 60 giorni abbastanza impegnativi anche perché, come sapranno tanti genitori, obbligare un bambino di pochi anni al riposo assoluto non è mai un’impresa semplice. Per Nathan, che ha l’argento vivo addosso, non è stato facile rinunciare ai suoi tuffi in piscina, alle sfrecciate sullo skateboard, alle partite di calcio e a correre libero nel verde. Attività, queste, che spesso amiamo fare insieme e che, per cause di forza maggiore, abbiamo dovuto sospendere“.

Il premio finale

Alla fine dei due mesi, Nathan è tornato in sala operatoria per rimuovere le viti all’omero, la mamma ne aveva anche scritto su Instagram. Poi si è sottoposto a un ciclo di fisioterapia per rafforzare i muscoli indeboliti. Dal momento che l’iter è stato lungo e stancante, la Gregoraci ha deciso di premiare il figlio: “Non si è mai lamentato né del dolore né dei piccoli sacrifici che ha dovuto fare e non ha mai perso il sorriso. Per questo motivo ho voluto premiarlo, portandolo con me a Gallipoli al ‘Battiti Live’ del luglio scorso, l’evento canoro che ho condotto in prima serata su Italia 1“. Già, perché il figlio a soli 9 anni è un amante della musica contemporanea e segue tutti i cantanti più attuali. La showgirl ha concluso: “Mi godo gli anni più belli e spensierati con lui, che è l’uomo più importante della mia vita“.

Immagine in evidenza: Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco. Fonte: Elisabetta Gregoraci/Instagram