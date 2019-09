Capita di avere delle giornate sottotono: è accaduto a Elisa Isoardi, la padrona di casa de La Prova del Cuoco, che con Claudio Lippi ha discusso riguardo a un piccolo problema che ogni tanto la affligge dal punto di vista fisico.

I due ne hanno parlato con grande naturalezza, abbattendo qualsiasi barriera data dalla presenza di telecamere, dimostrando di essere ormai una coppia d’assi vincente.

Un problema “alla base”

Non si tratta di nulla di grave, ma il problema di Elisa è qualcosa di conosciuto a moltissime donne: il gonfiore alle caviglie. A tirare in ballo la questione è stata la stessa Elisa: “Come sapete, io ogni lunedì vi racconto com’è andato il mio weekend.

Oggi ho un problema…(…) Oggi ho le caviglie gonfie, cosa posso fare?”.

Claudio Lippi e l’insinuazione “pesante”

Al suo fianco si è immediatamente presentato Claudio Lippi, ormai irrinunciabile partner di scena dalle gaffe spontanee, che ha abbozzato qualche risposta tra le risate del pubblico in sala. La Isoardi allora ha continuato, scherzando insieme alla sua spalla: “Pensavo sapessi cosa posso fare… non ti si sono mai gonfiate le caviglie?”. A quel punto è arrivata la stoccata “lippiana”: “No, non mi si sono mai gonfiate le caviglie, ma pare che la causa del gonfiore sia la ritenzione idrica…”.

Antenne subito drizzate per Elisa, che ha fatto finta di prendersela: Vuoi dire che io ho la cellulite?”. A quel punto ha deciso di mostrare le caviglie al pubblico, insinuando però di non ricordare se avesse fatto la ceretta o meno.