Il mondo dello spettacolo e tutti i fan si stringono intorno a Emma. Tutti le fanno sentire il proprio supporto e il proprio calore. Appena due giorni fa, la cantante ha inviato un messaggio dall’ospedale, da cui era pronta a uscire: “Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, ha scritto sui social. Poco dopo è arrivato il messaggio di Vasco Rossi e anche quello di Alessandra Amoroso, in diretta dallo studio di Amici.

Il messaggio di Vasco Rossi per Emma

Emma e Vasco non sono solo colleghi, sono anche amici.

La nuova canzone di Emma, Io sono bella, è stata scritta proprio da Vasco Rossi. In questi giorni difficili per la cantante è arrivato il messaggio del rocker e amico: “Io sono bella sono bella sono bella sì… Io sono bella sempre. Vai Emma!!“. In poco tempo è arrivata la risposta della cantante: “Vasco del mio cuore“, ha commentato.

Il saluto di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso sabato sera ad Amici ha dedicato un pensiero alla sua amica Emma Marrone. Le due sono cresciute nel talent di Canale 5, oltre ad aver lavorato come coach nella fase finale del programma, unite dalla passione per la musica.

“Sono i miei 10 anni e quest’anno li fa anche Emma. Le volevo fare un grande in bocca al lupo da parte nostra. Forza Emma, forza e coraggio, e tanto entusiasmo. Noi ti vogliamo un sacco bene“.

Guarda il video