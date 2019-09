È di questi minuti un importante aggiornamento sulle condizioni di Emma Marrone. Attraverso un post pubblicato su Instagram la cantante ha fatto sapere ai fan di stare bene, che la parte difficile è andata ma che adesso ha bisogno di tempo per recuperare le forze.

L’annuncio è arrivato a circa 10 giorni dopo il precedente, nel quale la cantante parlava di uno stop al suo lavoro per motivi di salute. Una notizia che ha messo in allerta i fan e gli amici che hanno espresso la loro vicinanza. Purtroppo non ci sono stati solo messaggi di affetto, la cantante è stata anche vittima di attacchi sui social.

Emma Marrone parla delle sue condizioni

“Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre, è stata dura… ma è andata!

” Queste le parole scelte dalla bella Emma per cominciare ai fan le sue condizioni di salute. Nel post si vede la mano della cantante stringere il braccialetto del ricovero ospedaliero.

Emma ha spiegato di avere bisogno di tempo per potersi riprendere al meglio. “Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”. Nel post la cantante lascia intendere che il peggio sembra essere passato, “La serenità sta prendendo pian piano il posto della paura, piango di gioia finalmente!

“

Un pensiero alle persone vicine

La cantante ha poi dedicato un profondo ringraziamento a tutti coloro che negli ultimi giorni le sono stati vicino fisicamente e virtualmente. “Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi hanno dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito“.

La cantante ha poi dedicato un pensiero a coloro che combattono la sua stessa battaglia: “Tenete duro, io sono con voi!

“