Con un post apparso ieri sui social Emma Marrone ha annunciato l’imminente necessità di doversi prendere una pausa dal lavoro, per questioni di salute. Uno stop che sottintende l’annullamento della sua presenza a Malta e del suo tour il cui via era previsto per quest’autunno.

Se Maria De Filippi ha subito voluto farle sentire il suo appoggio mezzo Instagram, Carlo Conti ha approfittato della prima serata di Rai 1 con Tale e Quale Show, per mandarle un massaggio in cui manifesta tutto il suo affetto.

Le parole di Carlo Conti

Tale e Quale Show è tornato a pieno ritmo sulla prima serata del venerdì di Rai 1, con i suoi concorrenti pronti a sfidarsi nella gara delle imitazioni.

Ieri però la competizione si è fermata alcuni minuti. Carlo Conti, infatti, ha voluto lanciare un messaggio alla cara amica Emma Marrone, che con lui ha condiviso il palco di Sanremo, per farle sentire tutto l’appoggio di cui la cantante ha bisogno in questo momento in cui è costretta a sospendere il suo lavoro, a causa di alcuni problemi di salute.

L’occasione si è creata nel momento in cui il conduttore ha introdotto la concorrente Sara Facciolini che ieri sera ha vestito proprio i panni della ex allieva di Amici.

“Deve imitare una ragazza straordinaria – ha annunciato Carlo Conti. “È stata al mio fianco nel primo Sanremo con Arisa ed è a Emma che voglio mandare un abbraccio gigantesco“.

Si uniscono Facciolini e Panariello

All’abbraccio di Carlo Conti per Emma, si uniscono anche la concorrente Sara Facciolini e il giurato Giorgio Panariello.

La prima ha voluto fare il suo personalissimo incoraggiamento alla cantante: “Forza Emma“. Mentre Panariello ha aggiunto con affetto caloroso: “Un grande bacio alla mia amica Emma”. Intanto i fan si augurano, non conoscendo i dettagli, che la loro beniamina possa tornare presto sul palco a regalare grandi emozioni.