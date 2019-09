Ad agosto aveva dichiarato di essere pronto per un nuovo amore. Un amore vero, non condizionato dalla popolarità, con cui condividere il bello della vita e degli affetti. Oggi, Massimo Boldi l’amore l’ha trovato e si chiama Irene Fornaciari: ha 40 anni, originaria di Lucca ed è estranea al mondo dello spettacolo.

Finalmente un po’ di serenità

Nessuna donna potrà mai prendere il posto della sua amata Marisa. Massimo Boldi, recentemente ospite di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai 2, si è commosso ricordando la moglie con la quale ha condiviso 31 anni di vita fino alla sua scomparsa. Dopo alcune storie travagliate e il presunto tradimento di Loredana De Nardis, l’attore 74 enne, aveva rivelato di essere alla ricerca di una compagna che lo amasse per ciò che è e non per la sua notorietà.

Finalmente quel momento tanto atteso sarebbe arrivato, grazie a una donna di 34 anni più giovane di lui, completamente estranea al mondo dello spettacolo. Sempre a Caterina Balivo, nella puntata del 9 settembre di Vieni da Me, aveva confessato: “Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua…sono fidanzato. Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna. Dall’altra parte non voglio fare il pensionato.

Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene.”

Non è la figlia di Zucchero

In quell’occasione, Massimo Boldi non aveva rivelato l’identità della sua nuova compagna, al contrario, l’annuncio è arrivato con una foto su Instagram in cui Massimo ha aggiunto una tenera didascalia: “l’amore non ha età” seguita dall’hashtag “non è la figlia di Zucchero” eliminando, così, ogni dubbio sull’omonimia con la figlia del noto cantautore.

Chi è Irene Fornaciari

La nuova compagna di Massimo Boldi, Irene Fornaciari, proprietaria di un negozio di abbigliamento, ha 40 anni, ed è originaria di Lucca.

Ha i capelli biondi, un fisico longilineo e un sorriso smagliante. Della sua vita privata non si sa molto, non appartiene al mondo delle celebrità e per ora la si può ammirare solo sul suo profilo Instagram, ricco di foto in compagnia dell’amato Massimo. Pare che la coppia abbia già stabilito ottime basi per una relazione serena e duratura. I due, infatti, condividerebbero l’amore per la cucina, per il buon vino e per le uscite in compagnia.