Circola da alcuni giorni la notizia delle nozze top-secret di Gabriel Garko. A lanciare il gossip è stata la rivista diretta da Alfonso Signorini, Chi. Dall’ipotesi del settimanale si è scatenato un vero e proprio caso di cronaca rosa che ha incuriosito i fan dell’attore. Non è difficile credere ai rumors dopo le recenti dichiarazioni dell’attore.

Del matrimonio blindatissimo non si conosceva alcun dettaglio, né l’identità della sposa, né data della cerimonia, né location. Sebbene la star dell’Onore e il Rispetto non abbia sentito fino ad oggi l’esigenza di commentare lo scoop, adesso Garko esce allo scoperto e fa luce su tutto.

La smentita di Garko

L’attore ha smantellato il gossip, negando di essere stato protagonista di nozze recenti. Lo ha fatto su sollecitazioni e curiosità di un follower di Instagram, rispondendo ad una domanda precisa. L’utente in questione, venuto al corrente del pettegolezzo, ha chiesto a Garko se avesse o meno sposato un uomo. Questa domanda nasce sulle basi di un’altra indiscrezione, secondo la quale il rapporto intenso di Gabriel Garko e il suo migliore amico, il ballerino Gabriele Rossi, possa essere sfociato in qualcosa di più.

Risposta di Gabriel Garko al commento di un utente

Pur non soddisfacendo le curiosità su una possibile relazione con Gabriele Rossi, Garko coglie l’occasione per negare le nozze.

“Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali“.

L’origine dell’indiscrezione

Scoppia come una bolla di sapone l’indiscrezione più chiacchierata degli ultimi giorni. Ma dove nasce lo scoop delle nozze segrete?

Com anticipato sopra è stato il settimana Chi a focalizzare la sua attenzione su una foto di Garko, in cui spuntava un anello che sembrava davvero essere una fede. Questo dettaglio, unito ad alcune vecchi dichiarazioni rilasciate proprio a Chi, in cui affermava di essersi fidanzato ed essere pronto per il matrimonio, hanno messo in moto la macchina della cronaca rosa.