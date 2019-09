Fanno ormai coppia fissa da 5 anni, Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, a dispetto di quanti credevano che il loro amore sarebbe finito non appena i riflettori si fossero spenti. E proprio al suo partner, Stefania Pezzopane dedica parole piene d’amore, postando uno scatto su Instagram che li ritrae insieme, e poi si scaglia contro chi li critica come coppia. Ma, mentre Stefania Pezzopane mostra tutto il suo romanticismo a Simone Coccia Colaiuta, lui pubblica nelle sue Instagram stories uno sfogo molto duro che non si sa a chi possa essere rivolto.

La dedica di Stefania Pezzopane a Simone Coccia Colaiuta

Stefania Pezzopane dedica a Simone Coccia Colaiuta parole piene d’amore.

Tornati ormai alla vita di tutti i giorni, dopo una vacanza trascorsa insieme e immortalata dalle foto postate sui social, la coppia appare adesso più unita che mai. Stefania Pezzopane ha scritto su Instagram: “Noi lo sappiamo, in questo scatto di oltre 5 anni già raccontavamo tutto quello che c’era da dire, ma in troppi avete continuato a parlare e giudicare“.

La senatrice dà un consiglio spassionato a chi critica ancora oggi la sua storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta e scrive: “Ma vi prego, non parlate di ciò che non sapete, non pensate quello che non capite, vivete la vostra vita e amate, provateci almeno.

Io e Simone #love“.

Lo sfogo di Simone Coccia Colaiuta

Se Stefania Pezzopane dà consigli spassionati a chi critica lei e il suo partner, scrivendo parole piene d’amore, sul suo profilo Instagram, Simone Coccia Colaiuta si sfoga duramente. In particolare, nelle sue Instagram stories l’ex gieffino scrive parole pesanti che non si sa a chi possano essere rivolte.

Simone Coccia Colaiuta ha scritto: “Nel momento in cui vi trovate in difficoltà, le uniche forze sulle quali potete e dovete contare sono le vostre. Gli altri più che spendere una parola altro non fanno, e se lo fanno per un loro tornaconto… Sono nato per strada e mi sono fatto da solo, ho superato numerose difficoltà quando ero piccolo, supererò anche questa“.