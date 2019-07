Simone Coccia e Stefania Pezzopane si stanno godendo un periodo di relax al mare e hanno postato i momenti spensierati della loro vacanza su Instagram.

L’amore di Simone Coccia e Stefania Pezzopane oltre le polemiche

Simone Coccia Colaiuta, che in passato ha preso parte anche al Grande Fratello 15, sta trascorrendo le meritate vacanze in compagnia della fidanzata Stefania Pezzopane in Abruzzo. I due sembrano sempre più felici e gran parte dei loro followers hanno ben visto le foto che li mostrano insieme. In particolar modo, Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane sono apprezzati per essersi lasciati alle spalle le critiche di chi considerava il loro amore solo a uso e consumo dei reality e dei media.

Invece, i due stanno insieme da ormai 5 anni e nel salotto di Barbara d’Urso, la scorsa primavera, Simone ha affermato di aver intenzione di sposare la fidanzata il più presto possibile.

Il trapianto di capelli in Turchia

Nelle foto su Instagram, Simone si mostra anche con un nuovo look. Nei mesi scorsi, si è tatuato più volte, sottoponendosi anche ad un intervento di trapianto di capelli in Turchia. Ovviamente, il tutto è stato documentato sui social network. Simone Coccia ha voluto rivolgersi ai suoi followers, esortandoli a non aver paura o vergogna di compiere un passo così importante.

In una foto che lo ritrae poco dopo l’intervento scrive: “Siate liberi, voletevi bene, fate ciò che per voi è giusto senza prendere in considerazione il giudizio negativo delle persone che magari vorrebbero fare altrettanto ma non possono.” L’operazione si è svolta ad Istanbul e l’uomo ha potuto contare sulla vicinanza della compagna.

A Grand Hotel ha dichiarato di essersi presentato in ospedale con la foto di George Clooney, chiedendo gli venisse impiantata una chioma come la sua. La sua richiesta è stata presa sul serio da tutto la staff e l’operazione è durata ben otto ore.

La difesa di Barbara d’Urso

Oltre alle foto che ritraggono Simone e Stefania felici, sulla spiaggia, qualche giorno fa l’ex Gieffino e opinionista ha voluto anche difendere Barbara d’Urso. In un post, la donna è stata accusata di non aver favorito la carriera nello spettacolo di alcuni partecipanti al reality. Secondo Simone, la colpa non sarebbe della conduttrice, ma di chi non ha saputo giocarsi bene la carta della popolarità, non mostrandosi umile.