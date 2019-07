Non ci sta Simone Coccia, che a Barbara d’Urso deve sicuramente buona parte (se non tutta) la sua notorietà, a sentir parlare male della conduttrice napoletana, asso vincente di Mediaset. Pare che molte delle sue conoscenze, ex gieffini come lui, abbiano rivolto offese e male parole per la conduttrice, rea di aver fatto calare il sipario su di loro.

Barbara d’Urso attaccata dagli ex gieffini

“Non bisogna mai sputare sul piatto nel quale si mangia“, sono le parole di Simone Coccia, il compagno della senatrice Pezzopane, che ha voluto parlare così in difesa di Barbara d’Urso. A riportare le sue parole è La Nostra Tv, che accoglie lo sfogo dell’ex concorrente dell’edizione “nip” di Barbara d’Urso di qualche anno fa. Coccia non ci sta a sentir parlar male della d’Urso che con lui, come con tutti gli altri concorrenti, ha sempre avuto un modo di fare materno e particolarmente inclusivo.

Il rimprovero per gli ex concorrenti

“Bisogna sempre ringraziare chi nella vita ti offre una grande opportunità“, continua Coccia. Il motivo di questa difesa a spada tratta? Pare che molti degli ex coinquilini di Coccia, come lui all’interno della casa del Grande Fratello “nip”, si siano lamentati e non poco della conduttrice, accusata di averli “abbandonati” una volta chiuso il sipario del reality, senza mai invitarli nelle trasmissioni di successo della d’Urso. “Un’opportunità che bisogna essere bravi a sapersela giocare, ti può cambiare la vita come può distruggertela. [..] È inutile dare la colpa alla d’Urso“. Solo parole al miele dunque per Barbarella, particolarmente elogiata da Coccia che la descrive come una donna dal cuore d’oro soprattutto ben lontana dalle telecamere.

In questo feroce sfogo di Coccia in difesa della conduttrice non emerge però alcun indizio che possa far presupporre un qualsivoglia colpevole. Intanto, dall’altra parte dell’aula mediatica, Barbara d’Urso tace e non raccoglie le provocazioni.

*immagine in evidenza: Barbara d’Urso. Fonte/Instagram Barbara d’Urso (dimensioni modificate)