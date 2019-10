Monica Setta ha rivelato un aneddoto spinoso dietro il suo rapporto d’amicizia con Loredana Lecciso, che si sarebbe incrinato per un motivo che ha spiegato ai microfoni di Vieni da me. Caterina Balivo ha raccolto le confessioni della giornalista, mostrandosi stupita per il tenore delle rivelazioni che hanno inondato lo studio.

Setta e Lecciso in rotta di collisione

Monica Setta e Loredana Lecciso addio? Le due non sarebbero più amiche come un tempo, almeno secondo quanto rivelato dalla giornalista durante la sua partecipazione a Vieni da me.

Dietro la ‘frattura’ ci sarebbe un nome prepotente che, da molti anni, gravita intorno alle cronache relative alla compagna di Al Bano.

Sarebbe Romina Power, infatti, il motivo ‘indiretto’ del logorarsi di un’amicizia che andava avanti da tempo, complici una stima e un affetto autentici e senza dietrologie.

Ma Loredana Lecciso non avrebbe digerito un piccolo ‘affronto’ di Monica Setta, consumatosi tra i meandri dei social e difficile da ‘bypassare’ nel marasma di contenuti quotidiani che si rincorrono sul web.

Il pomo della discordia: un messaggio a Romina

“Io sono sempre stata molto legata a Loredana, per me Romina non esisteva, non la conoscevo“, ha esordito la giornalista davanti a Caterina Balivo, prima di approfondire la questione.

“Sono sempre stata una ‘Lecciso addicted’, fino a quando non ho incontrato per caso Romina in un albergo e sono rimasta assolutamente incantata da lei, dai suoi modi, da come trattava il personale dell’hotel. Così le ho lasciato un commento su Instagram: ‘Sei stata una visione’“.

Secondo la Setta, la compagna di Al Bano avrebbe visto quel messaggio lusinghiero rivolto alla sua ‘storica rivale’ in amore, e non lo avrebbe gradito pur senza esprimere chiaramente il suo disappunto.

Il commento di Caterina Balivo

È da allora che qualcosa, nella loro amicizia di lunga data, sarebbe cambiato, e in peggio: “Io – ha aggiunto la Setta – che sono un po’ vigliacca, mi sono sentita in colpa e non l’ho chiamata.

Poi ho anche cancellato il commento a Romina ma qualcuno aveva già fatto lo screenshot“.

Caterina Balivo ha commentato la corsa ai ripari con un’osservazione particolarmente incisiva: “L’hai fatta bruttissima, hai fatto la frittata!“

La giornalista l’avrebbe poi invitata al suo compleanno ma la Lecciso non si sarebbe mai presentata: “Loredana, ti chiedo scusa“. Chissà se l’amica metterà da parte questo ‘incidente social’, anche perché la ‘crisi’ con l’ex moglie di Al Bano sembrerebbe ormai rientrata.